Cuñado de Karime, cerca de recuperar cuentas y departamentos asegurados

José Antonio Rodríguez Ayache, cuñado y prestanombres de Karime Macías Tubilla, estaría por recuperar tanto cuentas bancarias como diversos departamentos que le fueron asegurados por la Fiscalía General de la República.



Esto, luego de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió no tener competencia en la resolución de un Juez Federal, que previamente habría concedido el amparo contra el aseguramiento de las cuentas y bienes ordenado por el Administrador Desconcentrado de la Auditoría Fiscal de Veracruz del Servicio de Administración Tributaria.



De acuerdo con el expediente 807/2019 del Juzgado Tercero de Distrito, desde hace un año se había concedido el amparo provisional a Rodríguez Ayache, sin embargo, se recurrió ante el Tribunal Colegiado, el cual decidió no resolverlo por no determinar no tener competencia.



Entre los bienes que busca recuperar son dos cuentas bancarias, así como la devolución de departamentos de lujo ubicados en L-103 de Arquímedes 189, en Polanco y el 9-B, de la Torre Pelícano, en el Bulevar Manuel Ávila Camacho 741, en Boca del Río, que eran conocidos porque los habitaban Javier Duarte y Karime Macías.



José Antonio Rodríguez Ayache fue visto por última vez en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando viajó junto con Karime Macías y los hijos de ella hacia Londres, Inglaterra.