Curanderos de Veracruz se quejan de “charlatanes” que hacen limpias

Cada vez más hay mas “charlatanes” que hacen limpias y trabajos de curación, sin tener los conocimientos necesarios, aseguró la señora Aurora, quien tiene un puesto en el mercado “Miguel Rebolledo”, en Coatepec.



Y es que indicó que para hacer estos “trabajos” es necesario estudiar y prepararse, pues se abren puertas astrales que tienen que cerrarse, ya que puede haber consecuencias.



“Lo que hay es mucha charlatanería, ya cualquiera limpia y la verdad ni idea tienen del daño que le hacen al planeta porque abrimos puertas, tienen que cerrarlas, son puertas astrales que se abren y se deben cerrar, pero no saben cerrarlas, piensan que pasar un huevo es fácil, conlleva sus consecuencias.



“La energía es algo que la gente no ve, sabemos que existe y se percibe pero no la ven y no se dan cuenta, hay gente que estudia y se ha preparado, he tenido clientes anteriores y ahora ya curan. Lo hacen de manera irresponsable”, lamentó la curandera.



Al referirse al primer viernes de marzo, comentó que las ventas han disminuido y las personas solo llevan ramos de sábila curados, cuando antes se surtían de herraduras, lociones, amuletos y otro tipo de mercancía.



“Ya no es igual que antes, la gente es poca la que busca en este día ramo, antes vendíamos herraduras, otro tipo de sábila, era bonito, se buscaban mucho las herraduras, varitas, amuletos, mucha gente piensa que todo es lo mismo, pero el amuleto es para protección. Lo que más se vende son las sábilas preparadas, ya no herraduras ni otras cosas, solo el ramo, los azahares para poner en aguardiente, ya no es la venta de hace 20 años”, detalló.