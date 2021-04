Dádivas para comprar votos dañaron mucho a México: Obispo de Orizaba

Las dádivas que se otorgan en periodos electorales han hecho mucho daño a México, lamentó el obispo Eduardo Cervantes Merino, quién hizo el llamado para que la gente no venda su voto, sino que analice a quién otorgará el sufragio.



"No se dejen llevar por diferentes dádivas, antes eran despensas y todo eso ha hecho mucho mal y daño y hoy las cosas no cambian mucho".



Dijo que es necesario también abrir bien los ojos y analizar las propuestas que se vienen ahora con las próximas elecciones que son muy importantes.



“¿Quién quieres que te represente? ¿Quién quieres que promueva leyes justas? Deben promover el bien de todos no para un grupo, no para confrontarnos, no para sacar ventaja con las leyes. Lo que hacen los diputados es crear leyes y representarnos".



El prelado expresó durante la misa de este domingo, que vivimos en una situación de crisis muy fuertes, no sólo por la epidemia que no se ha controlado, sino también por muchas situaciones dolorosas como la violencia, economía y pobreza que crece.



"La tristeza de nuestros enfermitos y difuntos, la situación del descuido que tenemos de la naturaleza, la reforestación tanto de los bosques tropicales como de un descuido total hacia los bosques la montaña del Pico de Orizaba y del Cofre de Perote, por eso nos animamos a que cuidemos eso.



“Hay mucha confrontación en la comunidad sobre todo por temas de ideología que se aplican en las cuestiones políticas, pero es mejor verse como hermanos pues se podrá pensar de manera diferente, tener muchas ideas de grupos políticos, pero no debe ser motivo para pelear".



De igual forma dijo que se debe de ver el futuro con esperanza, y construirlo siendo más justo, más fraterno, respetuoso de la dignidad de la persona hombres y mujeres desde la concepción hasta la muerte natural.