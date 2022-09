Damnificados por lluvias en región de Zongolica siguen en la espera de apoyos

Debido a que la afectación en los municipios serranos continúa debido a las lluvias, se espera que Bienestar o el Congreso Federal hagan las modificaciones necesarias para que los ayuntamientos puedan atender las necesidades de la población y no caer en desvío de recursos, indicó el alcalde Benito Aguas Atlahua.“Tal como está la normatividad está frenando la respuesta a la población porque no podemos tomar recursos hasta que podamos tener un dictamen de emergencia”, señaló.Aguas Atlahua indicó que con recursos propios se atienden algunas necesidades de la población, pero no pueden tocar el FISM y fondo de infraestructura no se puede disponer ni un peso porque está etiquetado para obras directas y no se puede dirigir a obras complementarias.Mencionó que en estos momentos lo que se requiere es de balastreos, de asfaltado, de puentes, cunetas.Comentó que están detenidos los contratos, las supervisiones, porque están a la espera de ver si se pueden utilizar recursos para la atención de los daños causados por las lluvias.Recordó que las lluvias siguen causando daños y sería oportuno que se pudieran cambiar los porcentajes de participación del FAIS como lo mencionó el delegado de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.