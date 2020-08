Dan acompañamiento a 6 mujeres víctimas de violencia obstétrica, en Xalapa

En el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX), se les ha dado el acompañamiento jurídico a 6 mujeres que denunciaron Violencia Obstétrica, esto en los años 2018, 2019 y lo que va del 2020.



“En el municipio de Xalapa hemos estado haciendo la labor de informar. En el 2017 que no había denuncias, para el 2018 hubo una denuncia en el municipio, en el 2019, 3 denuncias, y en lo que va del 2020, van 2”, dio a conocer Emma María Reyes Rosas, jefa de la Unidad de Vinculación Comunitaria en el IMMX. Ellas ponen la denuncia, se les da el acompañamiento para que estas sigan su curso con la Secretaría de Salud y puedan llegar a un buen fin”, dijo.



Señaló que muchas veces las muertes durante el parto están ligadas a la violencia obstétrica, y en algunos casos dijo, se les etiqueta como negligencias.



“Si, muchas veces si están ligadas, porque les dan el nombre de negligencias médicas, pero muchas veces esas negligencias tienen que ver con la falta de calidad de la atención”.



Expresó que en el estado de Veracruz hay un rezago en la información que se les brinda a las mujeres sobre la Violencia Obstétrica.



“Desde la sociedad civil en conjunto con las instituciones y la academia, hemos hecho difusión para que cada vez se dé mayor información. Parte de lo que hemos hecho dentro del instituto, es que desde el 2017 se ha estado haciendo difusión porque hemos visto que las mujeres no denuncian”.



Para las mujeres, las conductas y omisiones que realiza el personal de salud durante el parto, son normales, lo que ha provocado que la violencia obstétrica no sea denunciada.



“Todas estas violaciones a los derechos humanos que las instituciones o los hospitales privados se realizan, se ha quedado invisible; por esa razón no se denuncia. Para nosotras nuestro mayor papel es dar información, dar a conocer qué es la violencia obstétrica, cuáles son los derechos que tenemos como mujeres”.



Resaltó que actualmente, existe la ley de acceso por una vida libre de violencia, donde desde el 2008, es una de las primeras leyes a nivel estado que integra la Violencia Obstétrica como un delito.



“Trabajamos desde el instituto con parteras en la tradición para que conozcan otras posibilidades. Sabemos que es muy importante que las mujeres conozcan que aunque lo ideal sería el parto en casa, hay quienes necesitan ir a una institución y entonces se les da la información para que ellas conozcan a qué llamamos violencia obstétrica y cómo pueden identificarla”, concluyó.