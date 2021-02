Dan cañeros voto de confianza para que Central Potrero repare fallas técnicas y continúe zafra

Ante la amenaza de los cañeros de parar la zafra de manera total ante las constantes fallas mecánicas, el Comité de Producción y Calidad Cañera lograron acuerdos para que continúe la zafra.



Entre los acuerdos de este Comité, integrado por la Empresa y las organizaciones cañeras CNPR y Unión Local de Cañeros A. C., la empresa Central Potrero se comprometió a reparar la falla mecánica que tiene en la mesa de arrastre e instalar un nuevo reductor.



Ante eso, los productores le dan ese voto de confianza para que la empresa haga lo necesario y continue la zafra de caña mientras se reparan los desperfectos que ha provocado la descarga de solamente hasta 15 camiones por hora.



Asimismo, a partir de hoy, la empresa del Grupo Beta San Miguel hace el compromiso de pagar la tercera preliquidacion a más de 2 mil productores y cumplir puntualmente con las preliquidaciones venideras sin importar que se lleve a cabo el bloqueo de las bodegas de azúcar, a efecto que cumplan con los cupos de exportación para regularizar el mercado nacional.



El presidente de la CNPR, Ángel Gómez Tapia, explicó que en lo que se refiere a la falla mecánica, la empresa Central Potrero se compromete a instalar el reductor, que ya llegó, así como reforzar el esparcidor, para que no vuelva a fallar y que ha ocasionado los constantes paros en la Molienda.



Este lunes no van a recibir caña de contenedor a efecto que la empresa realice los trabajos y se dé continuidad a la zafra de caña 20/21.



Dijo que van a intentar poner en marcha el volteador de contenedor, sin garantizar que sea un éxito y por eso se buscará derivar mil 500 toneladas de caña a los ingenios San Miguelito y Constancia a fin de no atrasar a los grupos de cosecha.



Informó que una forma de no afectar a los grupos de cosecha es dar apoyos económicos y se entregarán 4 mil despensas.