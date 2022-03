Dan de alta a 19 heridos en el Querétaro-Atlas; 5 continúan delicados

El Gobierno de Querétaro informó esta mañana que ya fueron dados de alta 19 de los 26 heridos por la violencia desatada en el Estado la Corregidora, el sábado pasado. Los seis restantes se encuentran en situación delicada y grave.La secretaria de Gobierno de Querétaro, Guadalupe Murguía, informó esta mañana que 19 personas fueron dadas de alta por mejoría.Del resto precisó que hay una persona grave y otros cuatro delicados con traumatismo craneoencefálico. El resto permanece en el hospital con lesiones no graves. La mayoría de los heridos se encuentra en el Hospital General de Querétaro.En entrevista con Radio Fórmula, la funcionaria reiteró que no hay personas fallecidas ni desaparecidos y aseguró que el Gobierno no está escondiendo información.Posteriormente, a través de su cuenta de Twitter, Murguía difundió que el Gobierno del estado de Querétaro apoya a las familias de los lesionados “con todo lo que sea necesario, incluyendo gastos de hospedaje, alimentación y, por supuesto, el tratamiento médico”.