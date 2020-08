Dan homenaje a exalcalde de Río Blanco en Hospital del IMSS de Orizaba

Esta mañana, en el Hospital General Regional de Orizaba del IMSS, autoridades del instituto y del sindicato hicieron un homenaje al doctor Raúl Vera Aguilar, quien murió por COVID-19 pero tenía una trayectoria de 27 años como urgenciólogo; aquí se destacó el trabajo exhaustivo y doloroso que está realizando el equipo médico.



Vera Aguilar, quien fue médico y también exalcalde de Río Blanco, dio gran parte de su vida a esta noble labor de la medicina y hoy, en el hospital donde ofreció su apostolado, se le rindió homenaje teniendo presentes sus cenizas.



En este evento, el dirigente sindical de la sección IV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Juan Carlos Perzabal, dijo que en parte la responsabilidad de los contagios es de las personas que siguen sin usar cubrebocas, no hay lavado de manos, ni sana distancia.



"Estamos ante la muerte de una gran persona y no culpamos a nadie, debemos ayudar a la gente que está salvando vidas y sin el equipo médico. Me duele porque él decía que un día estaríamos juntos y que recordaríamos para bien de todos y diremos a las demás generaciones: todos salimos adelante".



Apuntó que la guerra es sin cuartel, sí contra un virus pero tiene que ser a veces contra nosotros mismos. "Hoy debemos tener la obligación de decir que si alguien no se cuida, está descuidando a muchos más; no debemos ignorar lo que está pasando".



Destacó la difícil actividad que desempeña el personal médico, pues tiene jornadas exhaustivas y a eso se le agrega que hay faltante de muchas cosas y una carga emocional muy fuerte al estar oyendo en todo un turno alarmas y máquinas que hablan que el paciente se está agravando o que ya ha muerto.