Dan mantenimiento y limpieza a planteles de Coatepec por eventual regreso a clases

Ante un posible regreso a clases presenciales, en Coatepec algunos planteles educativos empezaron su limpieza y mantenimiento.



Es el caso del Centro de Atención Múltiple (CAM) número 5 zona 12, el cual desde el lunes inició labores de limpieza y de acuerdo a información por parte de sus autoridades están en espera de la decisión de los padres de familia para que haya un regreso o no en próximos días.



Y es que indicaron que, en el caso de este plantel, se atiende a niños de alto riesgo debido a sus discapacidades, por ello dependerá de los padres si se regresará a clases presenciales o continuarán de manera virtual.



Además de que dijeron que esperan que autoridades educativas les proporcionen mayores informes de la manera que trabajarán estas escuelas.



“Se le está dando mantenimiento por lo mismo, ya está muy sucia, pero previendo además el resultado de una plática con los padres de familia, como lo van a decidir, si quieren presencial o como estamos trabajando virtual, el niño que tenemos nosotros es de alto riesgo, no sabemos cómo las autoridades trabajen con nosotros”, explicó personal administrativo.



Asimismo, refirieron que afortunadamente este centro educativo no sufrió ningún atraco luego de permanecer durante meses cerrado, pues el equipo de valor fue resguardado.



“Mientras estamos limpiando, se estuvo dando mantenimiento, no se dejó caer. Atracos no hubo, además de que todo lo de valor nos lo llevamos, se quedó el inmobiliario y los libros”, dieron.



Finalmente, agregaron que este CAM atiende a 45 niños con distintas discapacidades.