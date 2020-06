Daños menores en 36 edificios de la CDMX tras sismo

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que tras el sismo de 7.5 grados registrado esta mañana, se identificaron 36 edificios con daños menores, de ellos 4 del Gobierno capitalino y dos personas lesionadas.



Sobre los lesionados, se trata de un hombre, al que se le cayó un cable de alta tensión en Iztapalapa, por lo que fue trasladado al hospital Rubén Leñero y un menor, que cayó y fue trasladado al Pediátrico de Moctezuma.



En videoconferencia desde las instalaciones del C5, la mandataria local comentó que presentaron daños menores, en fachadas principalmente, en 32 edificios ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Benito Juárez y Gustavo A. Madero. Además de cuatro edificios de Gobierno.



Entre estos edificios se encuentra la Unidad Habitacional Lindavista, donde tuvieron que ser desalojados 40 departamentos, pues el inmueble ya estaba en proceso de reparación. Otro que sufrió daños fue el de Tlalpan 605, en Benito Juárez, sin embargo, la Jefa de Gobierno comentó que fueron daños menores.



Detalló que el 97.5% de los altavoces de la Ciudad de México funcionaron y se está haciendo la revisión del resto.



En tanto, sobre los hospitales, principalmente a los que atienden pacientes COVID-19, Sheinbaum Pardo comentó que ninguno se desalojó y se están haciendo las revisiones pertinentes pero hasta el momento tampoco se registran daños.



No obstante, un hospital en la Alcaldía Álvaro Obregón tuvo que ser desalojado, así como un Centro de Salud en Tláhuac, mientras que en el hospital de la Mujer se presentó una fuga de gas, misma que fue reparada y no representa un riesgo.



Azcapotzalco descarta derrumbes



La Alcaldía de Azcapotzalco informó que no se registró ningún derrumbe en la demarcación, sin embargo, a través del sistema de alarmas vecinales se reportó al Centro Azcapotzalco de Respuesta a Emergencias (CARE) los daños en propiedades privadas, mismas que ya están siendo verificados por la Dirección de Protección Civil de esta Alcaldía.



El alcalde Vidal Llerenas, las direcciones de Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Gobierno permanecen monitoreando las más de 90 cámaras de videovigilancia instaladas en la demarcación para verificar que todo se encuentre en orden.



Además, verificaron hospitales ubicados en la demarcación, lo cuales no reportaron daños graves, únicamente se evacuó a personal y pacientes ambulatorios.