Daños ocasionados por azúcar refinada a nuestro cuerpo

Si se quiere mejorar al pueblo, en vez de discursos… denle mejores alimentos[1]

refinadas

9 y 10

En tan sólo 7 años se dio el mismo incremento ocurrido en 300 años

[1] Andreas Feuerbach, Ludwing (1804-1872). “Enseñanza de la Alimentación”(1850) [2] Fox y Peña Nieto fueron los más actvos https://www.youtube.com/watch?v=emD6U__uxjI

Permítame comenzar esta nota comparando el funcionamiento de nuestro organismo con el de un automóvil; principalmente en lo referente al combustible que utiliza para producir la energía que lo hace moverse. Ambos, cuerpo y máquina, se desplazan gracias al combustible que queman.El primero lo obtiene de los CARBOHIDRATOS (carbono, hidrógeno y oxígeno) y el segundo de los HIDROCARBUROS (carbono e hidrógeno). Sin esos energéticos, simplemente su movimiento no sería posible pero, igual que el auto, nuestro cuerpo necesita otros insumos, tales como vitaminas, minerales, lípidos y proteínas además de los carbohidratos que le proporcionan ENERGÍA a corto, mediano y largo plazoLo que se ignora es que aquellos pueden ser “” o “” para la salud dependiendo de la calidad (monosacáridos, disacáridos y polisacáridos) y cantidad consumida. De los carbohidratos buenos obtenemos nutrientes como las fibras, vitaminas, minerales. En cambio, de los segundos, aunque proporcionan al organismo calorías inmediatas carecen de valor nutricional. Estos últimos están presentes en los alimentos procesados como las galletas, golosinas, pastas, frituras y REFRESCOS (comida chatarra) a los cuales se le agregan cantidades anormales de SACAROSA (C₁₂H₂₂O₁₁) mejor conocida como, además de SAL y HARINASDiversos estudios han demostrado que introducir a nuestro cuerpo esosen proporciones desmedidas propician enfermedades degenerativas como la diabetes, hipertensión, Párkinson, Alzhéimer y el cáncer. Ahora bien, debido a que somos los mayores consumidores de comida chatarra en el mundo y a que el nuevo gobierno parece realmente preocupado por la salud de los mexicanos, parece pertinente meter nuestras narices en el asunto, abordando específicamente el tema del AZÚCAR, estadísticas de consumo, su metabolización y efectos en la salud.Antes de hacerlo, le confieso que por primera vez tengo la firme intención de persuadirlo acerca de lo dañino que es consumir bebidas azucaradas o al menos convencerlo de no permitírselo a sus seres queridos menores de edad.Actualmente la Organización Mundial de Salud (OMS) recomienda consumir como máximo entrekilogramos al año, incluyendo el azúcar contenida en todos los alimentos de la dieta diaria. En el siglo XVIII se consumían anualmente el promedio dede azúcar por persona; en el año 2012 tal cantidad se había incrementado a. El dato más reciente (2019) informa de un consumo alrededor de. Esos 88 kilos rebasan 926 por ciento el límite () reconocido por la OMS.Esos 9.5 kilogramos prorrateados equivalen a consumir 25 gramos por día, lo que aporta una cucharada muy “copeteada” de azúcar. Estas cifras no cuadran con la sugerencia emitida por la misma institución en 2016 al recomendar ingerir menos dea niños-adolescentes y menos de 8 a los adultos, pero sí se aproximan a la realidad hipotética (88 kg.) que en los hechos es dramáticamente peor si consideramos el azúcar contenida en los otros alimentos, sobre todo en las frituras y bebidas azucaradas.¿Por qué se consume azúcar en exceso?(600 ml) contiene en promedio 12 cucharadas de azúcar. Tan sólo con este producto se están metiendo al cuerpo ¡!. Anualizados representan 65 kilogramos por persona (2018). Este dato no es ignorado por los consumidores, no obstante prefieren beber refrescos que agua. Las razones de esta irracionalidad parecen claras: tienen substancias que producen adicción (edulcorantes) y además su consumo, asociado con el éxito y reconocimiento social, ha sido criminalmente fomentado por artistas y Presidentesdurante 40 años. Si en algo fue realmente exitoso Vicente Fox (la Coca-Cola financió su campaña) fue lograr que los mexicanos cambiaran sus bebidas tradicionales por ese veneno del imperio. Con ese fin fueron utilizadas las escuelas, se flexibilizaron leyes, privatizaron la salud “se compraban” médicos, etcétera, al extremo que NO hay un solo municipio de la República Mexicana a la que no lleguen esas bebidas endulzadas exageradamente. https://www.youtube.com/watch?v=P8bomo7Qy-I (ver video)Para entender por qué y cómo nos daña el azúcar, primero debemos conocer el proceso de metabolización realizado en nuestro organismo el cual está formado por tejidos.Continuará…