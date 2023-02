Daños por desastres naturales se atenderán con obras: PC

Los recursos económicos para atender las afectaciones por fenómenos climatológicos del año pasado, no llegarán a los ayuntamientos, sino fluirán a través de las ejecutoras federales y estatales, indicó la secretaria de Protección Civil (PC), Guadalupe Osorno Maldonado.En referencia a las quejas de alcaldes que aseveran desde el año pasado que hubo daños y se dieron las declaraciones de desastres naturales pero no han llegado los montos para reparar los daños, indicó que el dinero no se les dará a los ayuntamientos“No les va a llegar como ustedes saben, no es que les llegue el dinero a los municipios, sino más bien les llega a las ejecutoras tanto federales como estatales que atienden, dependiendo sus programas de obra, las afectaciones.Entonces decir que no ha llegado a los municipios el recurso es una falacia, porque no les va a llegar, porque el mismo programa lo que establece es que se meten los proyectos y después se hacen los ajustes necesarios para poderlos financiar”.De igual forma sostuvo que la SPC tiene fideicomiso con el cual se paga la contraparte estatal de las afectaciones. Además que trabajan de manera coordinada con la SIOP en el tema de las ejecutoras federales.Asimismo explicó que en el caso del municipio de Tequila, que tuvo daños en la pasada temporada de lluvias las cuales no han sido atendidas en su totalidad porque no hay dinero, indicó que hay pendiente una reubicación.“Como ustedes saben es necesario que tengamos suelo para poder llevar a cabo esta acción, es necesario que haya un terreno que dote el municipio con los servicios para que los programas federales y estatales puedan llegar. Es un trabajo de colaboración y coordinación entre todas las instancias de Gobierno”.