Dante Delgado culpa a ciudadanos por gobiernos corruptos en Veracruz

El senador y coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, afirmó que los ciudadanos tienen la responsabilidad “de los gobiernos cleptocráticos” que ha padecido Veracruz en los últimos años.



Sin embargo, aseveró que es posible un cambio y el partido naranja lo demostrará con triunfos importantes.

“Los años que hemos tenido en Veracruz de gobiernos cleptocráticos es producto de una decisión avalada por la mayoría, entonces tenemos que ser más reflexivos (…)”.



“Estamos lastimados como toda la sociedad, pero ahora vamos a hacer una fuerza electoral determinante; esperemos los resultados electorales, pero vamos a ganar gubernaturas, capitales de Estado, ciudades importantes y seremos la fuerza de mayor crecimiento del país”, señaló.



El exgobernador de Veracruz pidió a la ciudadanía salir a votar, afirmando que el país y el Estado necesitan un nuevo rumbo al ser afectado la violencia.



“Nuestra solidaridad con las familias, nuestra solidaridad con las compañeras y compañeros que se han visto afectadas en las diferentes regiones en donde han sucedido estas tragedias.



“Hoy hagamos una invitación a la ciudadanía a que salga a votar precisamente para que no haya crespones de luto en sus hogares y para que haya posibilidades realidades de un desarrollo y un equilibrio”.



Opinó que los problemas del Estado se dan por falta de información y porque no hay correcta comunicación.

“Tenemos que hacer todo un esfuerzo para hacerle llegar a la gente información veraz y oportuna; que permita que profundicemos en una cultura democrática que vaya más allá de la jornada electoral, que tenga que ver con la democracia participativa, con una participación ciudadana activa.



“Los problemas se pueden ir superando y hay que hacernos todos responsables; a veces el peso de lo que se vive se le quiere transferir a otros y no, es responsabilidad de cada uno de nosotros”, declaró al acudir a emitir su voto en Xalapa.