Dará SEGOB total respaldo a colectivos de búsqueda de desaparecidos en el Estado

Respaldo total al Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba- Córdoba, buscar que se mejore la relación entre los colectivos y el Gobierno del Estado, fortalecimiento a la Comisión Estatal de Búsqueda, subsidios del Gobierno Federal para mejorar las tareas de búsqueda y fortalecimiento a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, fueron algunos de los compromisos que este día hizo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, con familiares de desaparecidos de la zona.



Tras la reunión que sostuvo, Encinas indicó que su presencia ratificó el compromiso para avanzar en los trabajos no sólo de una buena coordinación institucional con instituciones estatales, sino particularmente con todos los colectivos que hacen búsqueda de personas en el Estado de Veracruz.



"Por ello, los acuerdos que se han tomado el día de hoy son para el cumplimiento de nuestra obligación constitucional de garantizar el derecho a la verdad y vamos a fortalecer las áreas de búsqueda en el acompañamiento al Colectivo de Familiares de Desaparecidos de Orizaba y Córdoba, así como lo vamos a hacer con todos los colectivos de la entidad y de las familias que participen o no en un colectivo. Eso es una responsabilidad del Gobierno Federal y de todas las autoridades estatales y municipales donde no caben distingo de ninguna naturaleza".



El funcionario apuntó la prioridad que ha marcado el Presidente de la República, que es la identificación de las personas que lamentablemente han sido desaparecidas y se va a cumplir esa responsabilidad de manera puntual.



Apuntó que el trabajo se hará también con los colectivos que tienen una enorme experiencia y una gran capacidad de organización y de respuesta.



"Por eso vamos a cuidar mejorar la relación de los colectivos con el Gobierno del Estado y vamos a fortalecer la Comisión Local de Búsqueda, habrá subsidios del Gobierno Federal para esta comisión y para mejorar las tareas de búsqueda y vamos a apoyar el fortalecimiento de Servicios Periciales y Forenses en la entidad con el programa que se deriva de un mecanismo extraordinario de identificación forense".



Sin dejar atrás, dijo, el fortalecer a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y se respaldará desde el Gobierno Federal el trabajo que han hecho diferentes autoridades. De igual forma apuntó que la fiscal que atiende el caso de los desaparecidos en Veracruz cuenta con todo el apoyo de las autoridades federales.



En referencia a la Comisión Estatal de Búsqueda, comentó que ha pasado por un proceso de transición difícil pues ha tenido tres comisionados y ahora tiene una encargada, asunto que tendrá que resolver el Congreso del Estado.



Al respecto, se le preguntó si haría un llamado para que quien ocupe el cargo de comisionada tenga el perfil, toda vez que familiares de desaparecidos han acusado que la actual no lo tiene, a lo que dijo que como Gobierno Federal tienen como objetivo fortalecer a la comisión como se hace en todo el país.



Sin embargo, sí destacó que es necesario que se tenga personal con un perfil adecuado, así como sensibilidad en el tratamiento con las víctimas.



Encinas reiteró que Veracruz está dentro de los cinco primeros lugares con fosas clandestinas y número de cuerpos encontrados en el país. "Esa es una realidad, tenemos los datos muy puntuales".