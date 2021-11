Darán voz a la discapacidad, en el Centro Recreativo Xalapeño

Con el foro “Yo también tengo voz”, que se llevará a cabo en el Centro Recreativo Xalapeño el 2 de diciembre a las 10:15 horas, diversas organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el colectivo “Cero Tolerancia a Discriminación” buscan que la ciudadanía comprenda que las personas con discapacidad merecen la inclusión y tienen derechos que deben respetárseles.En conferencia de prensa, Karina Martínez Vera, presidenta del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral (IMIDI), indicó que el evento será gratuito y en éste las propias personas en situación de discapacidad compartirán sus talentos, así como su visión y aporte social.Abundó que el foro consta de conferencias, exposición fotográfica y pictórica, así como la participación musical de tres jóvenes veracruzanos y para participar los interesados deberán realizar un pre-registro, que les permitirá recibir su constancia de participación.Martínez Vera comentó que los ponentes y expositores serán el pintor Alejandro Dávila García, el artista visual Luis Fernando Hervias Martinez, la maestra Mitzil Velay Velay, el violinista Jorge Luis Guerrero Montero, el tecladista Jesús Rodríguez Valero, el baterista Santos Andrés Adame Gutiérrez, Osiris Sánchez Lagunes y el atleta Miguel Alejandro Mora Figueroa.Añadió que ya giraron los oficios correspondientes a las autoridades gubernamentales para sumar voluntades en favor de este grupo vulnerable de la sociedad y el respeto a sus derechos humanos.“De repente se piensa que faltar el respeto es decir una grosería, cuando faltarlo es subirte a la banqueta y no dejar que el peatón camine; cuando ocupamos un espacio que no nos corresponde, cuando nos subimos en el camión y nos sentamos en el espacio asignado para personas en situación de discapacidad; faltar el respeto es no tomar en cuenta al alumno en clase y darle una hoja para que coloree todo el día, dejando pasar las oportunidades de aprendizaje”, cuestionó.Junto con los representantes de las otras asociaciones civiles que integran el colectivo, la activista social recordó que el hecho de que una persona no padezca una discapacidad, no significan que otras no la vivan ni tengan que sortear retos para hacer las mismas cosas que cotidianamente hacen las demás.“Para poder desplazarse al trabajo, para tener un trabajo, para poder venir al centro, para poder ir al parque. Si tú fueras una persona en silla de ruedas, ¿a qué camión te podrías subir para venir al centro, al mercado, a dónde? La respuesta es: no hay. En nuestra Capital no hay”, criticó la presidenta del IMIDI.Lo mismo, añadió, ocurre con las personas invidentes que no saben cómo ubicarse en un punto de la ciudad porque carecen de señalizaciones en braille, de canaletas en las aceras, o por los hoyos o alcantarillas abiertas a su paso por las calles.“Realmente la ciudad puede generar un riesgo para muchas personas porque precisamente no tenemos esa conciencia de que hay personas que sí requieren que la ciudad esté en óptimas condiciones para poder participar de forma autónoma como todos los demás”, refrendó.