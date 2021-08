Daremos con asesinos de reportero Jacinto Romero: Gobernador

Fuerzas estatales, en coordinación con federales y Policía Ministerial, montaron un operativo para ubicar al o los responsables del asesinato del periodista Jacinto Romero Flores en el municipio de Ixtaczoquitlán, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



En sus redes sociales, el Mandatario reprobó el crimen y lamentó la muerte del también locutor, explicando que en la reunión de seguridad de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz desde Ozuluama, se recibió el reporte por lo que de inmediato se instruyeron acciones.



El Jefe del Ejecutivo del Estado afirmó que se ubicará al o los responsables de este hecho violento, donde advirtió que no habrá espacio para la impunidad, así como tampoco para agresiones a la prensa.



“Reiteramos que no se permitirá que intenten amedrentar a la población, mucho menos a los periodistas, por lo que cualquier intento en ese sentido no quedará impune”, advirtió.



Puntualizó que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública están tras los agresores del reportero en el municipio de Ixtaczoquitlán.



Y es que hombres armados asesinaron la mañana de este jueves al periodista y locutor Jacinto Romero Flores, cuando circulaba en su automóvil sobre las calles de la Unidad Habitacional Potrerillo en el municipio de Ixtaczoquitlán.



Ante los hechos, se montó el operativo de seguridad, donde la zona permanece resguardada por elementos de la policiacos.