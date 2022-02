David Ángeles saqueó a Tlalnelhuayocan; mintió con obras, usó empresas “fantasma”

Desorden, inconsistencias, desvío de recursos, desfalco y hasta posible uso de empresas “fantasma”, fue lo que se encontró en el Ayuntamiento de San Andrés Tlalnelhuayocan, luego de la entrega que hiciera el exedil del Partido Revolucionario Institucional (PRI), David Ángeles Aguirre, a la ahora alcaldesa morenista Fanny Alejandra Muñoz Alfonso.Durante entrevista, la presidenta municipal emanada del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) expuso que las irregularidades llegaron al grado de que en la entrega-recepción había titulares de áreas que le informaban que entregarían documentación que no habían visto antes.“Me decían: yo te voy a entregar porque me lo dieron para entregarte pero yo nunca llevé esto y bueno, hay que asentarlo en las actas”, dijo.A decir de Fanny Muñoz, fue verdad lo que manifestó el exalcalde Ángeles Aguirre cuando grabó en un video afirmando que no se había llevado su escritorio ni las sillas del Ayuntamiento:“Sería una burla todavía más grande a la ciudadanía que se los hubiera llevado, porque sí se llevaron las entrañas del Ayuntamiento, como lo es la información más indispensable para trabajar”.Y es que señaló que las direcciones de Obras Públicas, Tesorería y Contraloría, que son las bases de la administración pública, “las dejaron prácticamente sin nada”, puesto que no entregaron documentación, información ni orden.A decir de la Alcaldesa, desde el 1° de enero su administración se ha dedicado a poner ese orden que le hacía falta al Ayuntamiento desde hace muchos años.Al cuestionarle sobre las irregularidades encontradas, aseveró que son muchas y que se harán públicas las más notorias.“Pero les puedo compartir que hubo obras que ya estaban pagadas y no estaban ejecutadas, ni siquiera se estaban ejecutando de la manera en que se había estimado en los presupuestos”, dijo.Agregó que cuando quisieron hacer válidas las fianzas de vicios ocultos porque ya había un incumplimiento grave del contrato, “nos encontramos con que tampoco había fianzas de vicios ocultos y estamos hablando de 12 o 13 millones de pesos entre cuatro obras que nosotros llegamos a parar”, detalló,La Alcaldesa dijo que se buscó al empresario encargado de las obras y resulta que algunos constructores de los que fueron contratados ya habían trabajado como Directores de Obras Públicas en la administración 2014-2017, es decir, en el periodo de la también exalcaldesa priista, hermana de David Ángeles y ahora actual diputada priista, Ariana Ángeles Aguirre.Al pedirle cuentas al constructor y exfuncionario del Ayuntamiento, únicamente dijo que desconocía el tema.“Lastimosamente ejerció un cargo en donde debería tener la expertiz y nos dice que él no sabe que se tenían que entregar fianzas. Entonces sí nos hemos topado con cosas y casos lamentables”.No obstante, advirtió que se acudirá a las instancias correspondientes para que hagan los propio y confía en que no habrá impunidad para quienes hayan cometido actos ilícitos dentro del Ayuntamiento.Fanny Muñoz fue clara al mencionar que debido a que se observa un mal manejo de la administración anterior en las arcas del Ayuntamiento, desvío de recursos y desfalco, ya se realizó un dictamen, fue sometido a Cabildo y aprobado por unanimidad, por lo que en breve se podría hacer público.De este modo, advirtió que se actuará de manera legal, ya que la ley les da un periodo para observar y llamar a los servidores públicos a que expliquen las inconsistencias y dónde quedaron esos recursos, acción que se realizó pero no asistió el exedil priista, David Ángeles Aguirre.“Nosotros tenemos que reportarlo al ORFIS y ya la institución se hará cargo de lo que siga, nuestro trabajo llega hasta aquí, tenemos que hacer esas observaciones; el dictamen ya lo tienen ellos, el día que se les llamó a comparecer se les entregó copia en mano y ya ellos sabrán que solventan y que no”, finalizó la Alcaldesa de San Andrés Tlalnelhuayocan.