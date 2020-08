David León frena paso a SSa por video donde da dinero a hermano de AMLO

Luego de la difusión de un par de videos en donde se le observa dando paquetes de dinero a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, David León informó que por lo pronto no tomará protesta como parte del equipo de la Secretaría de Salud.



Los materiales fueron publicados por el periodista Carlos Loret de Mola, en el canal de Youtube de Latinus



León fue designado por el presidente López Obrador como nuevo encargado de la empresa que organizará y concentrará la distribución de medicinas en el país. Anteriormente fue Coordinador Nacional de Protección Civil.



"En tanto se aclara la situación por la que atravieso, y para no afectar al @GobiernoMX, no tomaré protesta como integrante del equipo de @SSalud_mx", tuiteó León.



Minutos antes, explicó que el dinero de trataba de recursos que había recolectado entre conocidos, en 2015.



"Hazle saber al licenciado que lo estamos apoyando", se le escucha decir a León en una de las dos grabaciones. De acuerdo con la nota de Latinus, León entregó por año y medios recursos a Pío López Obrador, operador en Chiapas de Morena.

Según su cuenta de Twitter, hoy 20 de agosto es cumpleaños de David León.