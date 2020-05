De 106 ventiladores en hospitales de Veracruz para COVID-19, ya se usan 36

El estado de Veracruz va avanzando a la parte crítica de contagios, expresaron las autoridades de Salud, al informar que se destinaron 106 ventiladores para uso exclusivo de COVID-19, de los cuales hasta el momento sólo se han requerido 36 para pacientes con coronavirus.



“Y si hicieran falta más de los 106, los tenemos”, sostuvieron.



Para esta parte critica, señalaron que es vital que se haga caso de las recomendaciones sanitarias, empezando por “quédate en casa”



“Las medidas hasta ahora han funcionado, porque nos han permitido tener capacidad de espacios COVID-19 en los hospitales de SESVER, ese era el objetivo principal de las campañas Aplanemos la Curva ¡ahora!”.



No obstante definieron como fundamental mantener las medidas, para que no se desborde la demanda de ventiladores para asistencia respiratoria de pacientes muy graves.



Por otra parte, reiteraron el llamado a los trabajadores del transporte público y privado, para que reduzcan su carga de pasaje al 50 por ciento.



En el caso de los taxis sólo pueden tener ocupación de 3 personas, incluido el chofer y en cuanto a los camiones, sólo usar el asiento de la ventanilla, esto es con el objetivo de evitar la propagación de contagios dentro de estas unidades.



Así mismo, mencionaron que el comité técnico, recomendó al gobierno del estado, procurar sólo las actividades esenciales y permitir el trabajo en casa en las áreas posibles, lo cual también será de gran contribución a la reducción de contagios.



Destacaron que se ha observado que en los funerales o sepelios no se guarda la sana distancia.



”Por ningún motivo intentamos que no se lleven a cabo las despedidas fúnebres como cada uno acostumbra, sin embargo, debemos comprender que estamos en medio de una emergencia en la que la vida de todos corre peligro”.



Para finalizar solicitaron a los veracruzanos que acaten las medidas de protección y prevención y a las autoridades municipales que refuercen los operativos para disminuir la movilidad en sus localidades y así reducir los contagios.