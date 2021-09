De 18 mil planteles de Educación Básica, 10 mil ya están en funciones: SEV

A cinco semanas del inicio del ciclo escolar 2021/2022 en Veracruz, ya hay 10 mil escuelas abiertas de Educación Básica, de un total de 18 mil planteles.Maritza Ramírez Aguilar, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), dijo no tener el número de cuántos niños y adolescentes ya reciben clases presenciales de forma gradual.No obstante, mencionó que de una matrícula escolar de un millón 500 mil alumnos, entre un 40 a 50 por ciento ya está tomando clases de forma presencial en jardines de niños, primarias y secundarias.Expuso que no hay una fecha para estimar en qué tiempo podrá abrirse el 100 por ciento de las escuelas de Educación Básica y el regreso total de los educandos; sin embargo, espera que se continúe dando de forma gradual.Respecto de los casos de contagios de COVID-19 en las escuelas, la servidora pública señaló que se tiene un pre-registro, toda vez que muchos de los casos que se han reportado como positivos están resultados “falsos positivoss” y otros “falsos negativos”.Agregó que al menos en Xalapa hay 6 casos positivos confirmados.Estima que para la próxima semana se tenga un reporte más claro sobre la situación, lo cierto dijo que en Veracruz la educación no se ha detenido y se está impartiendo en las modalidades que la situación lo está permitiendo.