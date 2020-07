De 19 rellenos sanitarios en el Estado, sólo 6 funcionan de manera correcta

La diputada local por el distrito XXIII, Margarita Corro Mendoza, quien tiene la comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático urgió a los Presidentes Municipales de la entidad veracruzana para que tengan rellenos sanitarios debidamente establecidos.



"Le solicité la información al ORFIS hace como unos 8 meses, para que le solicitara a los Alcaldes que a través de georreferencias, indicaran dónde están los basureros a cielo abierto en cada municipio, de los cuales nada más contestaron 170 municipios. Lo que se está haciendo es pedir que se dé paso a los rellenos sanitarios bien hechos".



La Legisladora señaló que son alrededor de 19 los rellenos sanitarios que existen en el Estado, de los cuales sólo 6 funcionan de manera correcta.



"Desgraciadamente, nunca se le ha puesto interés a que se regularicen y con la pandemia pues ya no podemos aceptar que existan esos basureros a cielo abierto donde se tiran toda clase de deshechos".



Aseveró que uno de los municipios que ha incumplido con tener un relleno sanitario, es la ciudad de Veracruz.



"Un ejemplo muy claro es el basurero a cielo abierto de Veracruz Puerto, desgraciadamente está en zona federal porque está cerca de la playa, todos los lixiviados están dando al mar".



Aseguró que se ha buscado dialogar con Ayuntamientos pequeños para la creación de rellenos regionales, pues la construcción de uno oscila entre los 20 millones de pesos.



"Uno de los argumentos que dicen los Presidentes es que son muy caros, efectivamente, un relleno sanitario para un municipio de 100 mil habitantes, más o menos cuesta 25 o 26 millones de pesos. Pero si son municipios pequeños, ahora entra otro detalle, que los terrenos tienen que tener ciertas características, no tiene que tener un manto freático, no tienen que estar en zonas sísmica, no tiene que estar cerca de una población pero pueden hacer rellenos regionales y repartir el costo".



“Mafias” deforestan bosques



Por otra parte, la Diputada local lamentó que existan mafias dedicadas a la deforestación del Cofre de Perote y el Pico de Orizaba.



"Tanto lo que es el Cofre de Perote como el Pico de Orizaba, hay una deforestación gravísima y sabemos lo que es el ciclo del agua y la importancia que tienen los árboles precisamente para que esto se de, sin embargo como en todo, existen mafias toleradas o no, que han hecho de esto un verdadero negocio".



La legisladora comentó que está situación, ya se ha platicado en varias mesas de trabajo. Además dijo, es necesaria la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).



"Aquí tiene que intervenir incluso seguridad pública, tiene que haber de verdad un registro porque no creo que lo hagan extraterrestres, ni que vengan de Tabasco o Chiapas a llevarse la madera".



Refirió no estar en contra de las personas que se dedican por tradición a realizar muebles, como sucede con los originarios de Puebla, pero consideró como importante la regularización de estas acciones.



"En Puebla por tradición hacen muchos muebles y los traen a vender, y no estamos en contra de que lo hagan, pero que si se regularice. Yo creo que sí se puede hacer eso de que corten sus árboles pero que se comprometan a sembrarlos", concluyó.