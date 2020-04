De 202 obras proyectadas en Xalapa, sólo 2 no se concluyeron; “es histórico”: Alcalde

Autoridades municipales aprobaron las cifras de los cierres del Ejercicio Fiscal 2019, correspondiente a los Fondos de Aportaciones del Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), Bursatilzación 2016 sentencia, FORTAFIN y Recursos Fiscales 2019.



En ese sentido, la tesorera del Ayuntamiento de Xalapa, Dolores Valenzuela Ponce, mencionó que el recurso ejercido para obras fue de 283 millones 994 mil 250 pesos, de acciones 202 millones 625 mil pesos, con un total de recurso ejercido de 486 millones 621 mil 133 pesos, donde estas diferencias concluyeron con un total de recurso no ejercido de 9 millones 668 mil 163 pesos y penalizaciones de obras y acciones divididas, en el caso de las obras por una cifra de 939 mil 660 y acciones 413 mil 868 pesos, dando un total de penalizaciones de 1 millón 353 mil 828 pesos.



Por lo anterior, expuso que serán 10 millones 821 mil 992 pesos, con la sumatoria de los rendimientos del mes de enero a marzo, los cuales ya no pueden ser aplicados por normatividad, de 123 mil 178 pesos, se concluye con 10 millones 945 mil pesos que serán reintegrados a la Federación.



Asimismo, varios ediles se pronunciaron para agilizar las actividades que se están realizando en la Dirección de Obras Públicas, con la finalidad de no atrasar proyectos, ni hacer reintegros a la Federación.



Por lo anterior, el presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, subrayó que de 202 obras, 200 se cumplieron. Además, reiteró que el ejercicio fue histórico para beneficio de los ciudadanos.



"Solamente dos se atrasaron por las empresas. De 202 obras, 200 se culminaron, esas dos obras son las que efectivamente tuvimos que reembolsar el recurso, muy a nuestro pesar. No saquen de contexto las cosas, seamos claros, algunas obras tuvieron ahorros. Hay razones que explican que hayamos tenido que hacer reintegros, no es correcto plantearlo de una forma equivocada, ya se explicó, las obras se concluyeron y lo que hubo fueron ahorros y ese recurso entra nuevamente a la bolsa del recurso público federal y ese recurso es el que ahora permite tener más atención al pueblo de México", concluyó.