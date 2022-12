De 2021 a 2022, ORFIS hizo mil 12 auditorías integrales a 313 entes fiscalizables

En el Informe de Actividades 2021-2022 de Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), se omitieron los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2021, toda vez que el Congreso del Estado no aprobó los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo.“En el presente Informe no se incluyen las acciones previas ni los resultados de la fiscalización a las cuentas públicas del ejercicio 2021, toda vez que se encuentra en proceso la nueva valoración ordenada por el Congreso del Estado”, se asiente en el documento.No obstante, a pesar de que no se aprobó la Cuenta Pública 2021 por presentar errores e inconsistencia, a juicio de los diputados integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia, la auditora expuso que aun cuando se trabajó de manera objetiva, íntegra e imparcial para determinar los resultados presentados en los Informes Individuales y en el Informe General Ejecutivo, el ORFIS debe acatar y cumplir el mandato de realizar una nueva valoración.Señaló que los procedimientos de auditorías a la Cuenta Pública 2021 se apegaron a los estándares establecidos en la Norma Internacional ISO 37001, para lo cual fue implementado un sistema de gestión con el fin de reforzar los mecanismos existentes de control, necesarios para llevar a buen término el procedimiento de fiscalización Superior.En ese sentido, expuso que se realizaron mil 12 auditorías integrales, revisiones de saldos de deuda y evaluaciones de participación ciudadana, en 313 entes fiscalizables.Además, se realizaron 15 evaluaciones de cumplimiento en materia de legalidad y desempeño; 175 revisiones en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera y 212 evaluaciones de participación ciudadana.En relación con los entes municipales, González Cobos, dijo que se realizaron 212 auditorías financieras-presupuestales y 212 auditorías técnicas a la obra pública, por lo que en total fueron 424 auditorías en esos dos rubros.Respecto a las 212 auditorías financieras-presupuestales, añadió, 65 se hicieron con personal del ORFIS y 147 de manera coordinada entre personal del ORFIS y despachos externos.Asimismo, de las 212 auditorías técnicas a la obra pública, se ejecutaron 70 por personal del ORFIS y 142 de manera coordinada (Personal ORFIS/Despacho). De lo anterior se desprende que 135 fueron efectuadas con Personal del ORFIS y 289 de manera coordinada (Personal ORFIS/Despacho).También, por parte del personal del ORFIS se realizaron 51 auditorías y 161 revisiones en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera.