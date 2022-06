De 30 mil comercios en Xalapa, apenas 9 mil están en padrón de Alcaldía

El regidor titular de la comisión edilicia de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Diego David Florescano Pérez, dio a conocer que únicamente el 30% de los más 30 mil comercios que hay en la Capital del Estado cuentan con su cédula de empadronamiento.En entrevista, dijo que esta realidad obedece a que quienes ya contaban con el documento, no lo han refrendado u otros porque nunca han formalizado el trámite de registro ante la Alcaldía."Algunos porque no han refrendado y otros porque nunca han estado, la verdad es que es un tema en el que hay que avanzar muy fuertemente y eso es cuestión cultural también que la gente se acostumbre a trabajar legalmente", manifestó.Florescano Pérez sostuvo que no empadronarse podría prestarse a la corrupción por parte de los servidores públicos que se encargan de revisar la legalidad del funcionamiento de los negocios en el municipio."Gente que los llega a visitar, saben quién no tiene su licencia, quién no tiene sus papeles en orden y se presta a eso", precisó el edil al abundar que la falta de permisos de funcionamiento abarca desde tienditas de la esquina hasta restaurantes.Por ello destacó que se impulsa una campaña para que los propietarios regularicen sus negocios ante la Dirección de Desarrollo Económico."También hay nuevas aperturas, están en todo su trámite, en su proceso de generar esta nueva apertura, estamos tratando de facilitar el acceso a los servicios, antes eran muy tardadas las licencias para que la gente no tenga que estarse trasladando por toda la ciudad", ahondó Diego David Florescano Pérez.