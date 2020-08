De Actopan sólo he recibido mangos, dice Gómez Cazarín; niega hacer negocio con obras

Aunque cuenta con resoluciones judiciales que piden su designación como alcalde de Actopan, el suplente José Alfredo López Carreto no será nombrado hasta aclararse si amenazó al reportero Celestino Ruiz, quien fue asesinado en agosto de 2019.



Lo anterior lo señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, quien negó que el Poder Legislativo violente los Derechos del militante del PAN para asumir el cargo, recordando que él presentó un oficio renunciando al puesto.



Aclaró que la Suprema Corte de Justicia no resolvió que López Carreto asuma la presidencia municipal, pues dicha determinación corresponde al Cabildo.



Además, el Presidente de la JUCOPO rechazó estarse beneficiando con las obras públicas del municipio.



“Lo único que puedo decir es que lo que he recibido de Actopan son 3 rejas de mango, no me presto a ningún tipo de negociación ni corrupción”, declaró Gómez Cazarín.



Información completa más tarde...