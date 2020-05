De acuerdo a proyecciones, “ya vamos de salida” de la pandemia, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de acuerdo con las proyecciones “ya vamos de salida” en la pandemia del Coronavirus COVID-19; empero, llamó a los ciudadanos a no confiarse y no relajar las medidas de aislamiento y prevención.



“Inicia la última semana de la etapa de Sana Distancia, ya solo es esta semana; (quiero) agradecerle mucho a la gente por su buen comportamiento. Nuestro pésame a familiares de víctimas de la pandemia y nuestro abrazo a los enfermos”.



“(Hay que) decirles que de acuerdo con las proyecciones ya vamos de salida. No debemos de confiarnos, no relajar las medidas de prevención, seguir las recomendaciones hasta el fin de semana que termina esta etapa”.



En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que esta semana informará sobre las acciones a seguir para regresar a la llamada “nueva normalidad”.



“En esta semana se va a informar sobre la posibilidad del regreso a clases en algunas regiones a partir del comportamiento de la pandemia, mediante al acuerdo con docentes, padres de familia y autoridades locales, de acuerdo a las características de cada región”.



Señaló que esta semana continúa la preparación de empresas para el reinicio de las actividades productivas, de la actividad económica, con cuidado, para que no haya problemas posteriores, siempre apegados a los protocolos de salud.



“Pero ya se va a abrir el país a la industria de la construcción, a las actividades mineras, a la industria automotriz que está vinculada a Estados Unidos y Canadá y desde luego lo que tiene que ver con el esparcimiento”, expuso.