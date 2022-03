De aprobarse, AMLO vetaría reforma que permite a bancos descontar deuda vía nómina

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que, en caso de aprobarse, vetaría las modificaciones que aprobaron los diputados federales a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y a la Ley de Protección y Defensa al Usuario, misma que permitiría a las instituciones bancarias cobrar directamente los créditos de los salarios de los trabajadores, tal como se hacía en la época del porfiriato.En la conferencia de prensa matutina de este viernes desde el municipio de Minatitlán en el sur de Veracruz, el Ejecutivo federal desestimó estas modificaciones aprobadas en la Cámara de Diputados este jueves con 227 votos a favor.“No estoy de acuerdo con esa reforma. No creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores, bajo ninguna circunstancia. El salario es sagrado. Es lo que permite el sustento de la familia y no se puede utilizar la nómina del trabajador, ningún banco debe hacerlo”, aseveró.Y es que esta modificación fue aprobada en el Pleno del Congreso Federal, sin embargo, aún falta el análisis y aprobación por parte del Senado de la República, por lo que a decir de López Obrador, espera que se analice correctamente, ya que puntualizó que muchas veces las leyes se aprueban sin conocer a fondo sus efectos.“Afortunadamente, todavía no se aprobó o se aprobó en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados y se rechazó, se regresa al Senado. Ojalá y los senadores la revisen bien. Los legisladores, muchas veces, esa era la costumbre, no leían bien las iniciativas y algunos podían pensar que era algo en beneficio de los trabajadores”.Asimismo, se dijo respetuoso de la autonomía del Senado en su actuación. Sin embargo, no descartó la posibilidad de vetarla si es que es aprobada dicha reforma a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y a la Ley de Protección y Defensa al Usuario en lo que se refiera a la intervención de las nóminas de los trabajadores.Y es que los legisladores federales aprobaron reformas de Ley que priorizan el pago del crédito de nómina a través de la figura de cobranza delegada, lo cual facultaría a las empresas a descontar directamente del salario de sus trabajadores los montos que adeuden en bancos.En dicha reforma que se hace a la ley, se destaca una sección denominada “Del Crédito de Nómina con Cobranza delegada”, la cual plantea que los créditos de nómina requerirán de un contrato entre el beneficiario y su empleador, en el cual se da autorización de cobro sobre el salario en caso de adeudo.Al respecto, el mandatario federal fue claro al aseverar que ninguna institución financiera ni el Gobierno deben de prestarse a eso, “no estoy de acuerdo con esa iniciativa”, reiteró.A decir de López Obrador, no cree que nadie consciente, un legislador, apruebe eso.“Creo que no se profundizó en el tema, afortunadamente hay tiempo para que se revise bien esa iniciativa”- ¿La vetaría?- Si se aprobara, sí.