La abogada y también activista Margarita Arellano Hernández señaló que la Ley Monse no podría aplicarse al caso de Marlon “N”.“Se inició por ella pero no aplica, ¿por qué?, porque la Ley no es retroactiva, artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede ser retroactiva”.Ante esta situación pidió no desinformar a la población, ya que si bien podría ser esta una Ley que eventualmente ayudará a muchas mujeres no es aplicable al caso de Marlon “N”, lo cual ocasiona confusión, “no hay que mal informar a la gente, la Ley Monse sí aplica y sería muy buena pero para el futuro, para lo que viene. Pero decir: ‘Vamos a hacer que se le aplique a Marlon ‘N’’, no. Es hablar de ignorancia, es mal informar”.Acerca de los padres de Marlon “N” y la complicidad de la que se acusa en este caso que los habría mantenido en calidad de detenidos, aseguró que no hay delito y podrían quedar libres, “ellos van a salir y van a salir libres porque no hay delito que se le impute, porque la misma Ley lo protege. Son familiares directos, desde ahí tenemos que empezar. Un buen abogado con derechos humanos los saca de volada”, expuso.Arellano resaltó que no está a favor del supuesto feminicida, sin embargo dijo que se debe hablar desde cuestiones de la Ley.Por otro lado reconoció que las autoridades juegan un papel importante, pues muchos casos de feminicidio no son reconocidos como tal; “si la Fiscalía hiciera lo que ordena el Protocolo Latinoamericano por muertes violentas por razones de género o muertes violentas a mujeres, creo que desde ahí empezaría la justicia”.“El Protocolo Latinoamericano ordena que desde un principio tiene que iniciarse la investigación como feminicidio la muerte violenta de una mujer. No sólo es violenta cuando encuentras el cuerpo de una mujer maniatado”, añadió.Por otro lado recriminó la postura de servidoras públicas ante el feminismo, pues señaló que muchas veces recurren a él sin realizar acciones concretas; “no nada más es salir y gritar y tomarte una foto y ponerte de morado y decir ‘yo soy activista’. No. Ellas tienen un puesto público, las activistas somos las que nos movemos con nuestros propios recursos, las que realmente damos la cara y andamos defendiendo a las mujeres estamos en las fiscalías”.