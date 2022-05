De aquí en adelante, Carnaval de Veracruz podría ser en julio, opinan hoteleros

El próximo Carnaval de Veracruz 2022 pinta para ser uno de los más exitosos en afluencia de visitantes, anticipó el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo, Sergio Lois Heredia, quien precisó que ya se tienen reservaciones de hasta un 60 por ciento para el fin de semana de las fiestas de la carne.Llevarse a cabo en el mes de julio y no en febrero como tradicionalmente se realizaba, está ayudando a que se genere mayor interés en los visitantes nacionales pero principalmente a extender la visita a más días de hospedaje.“Me parece que el Carnaval en esta nueva fecha es muy probable que vaya a tener incluso un éxito mayor a lo que tiene en febrero. Estamos viendo mayor interés por parte de las personas en venir, incluso quedarse no sólo el sábado, sino hasta el domingo. Todo pinta a que vaya a ser incluso más exitoso que los anteriores”, señaló.Ante esta respuesta y lo que se vea una vez que llegue la fecha, opinó que debería considerarse el mantener el Carnaval a mediados de año.El titular de COMETUR resaltó que hasta el momento la recuperación económica en el sector turístico ha superado las expectativas, tras la Semana Santa se ha mantenido con afluencia de personas incluso en mayor número en comparación al 2019, es decir, previo al confinamiento sanitario.“Está mejor, después de Semana Santa si comparamos a antes de la pandemia creo que los fines de semana se han comportado de una mejor manera y eso algo positivo que no nos esperábamos y que afortunadamente se está dando y que esperemos que se mantenga así”.El Carnaval de Veracruz se llevará a cabo del 1° al 5 de julio.