De continuar las clases a distancia, colapsarían planteles particulares en Córdoba

De continuar a distancia las clases, para el próximo ciclo escolar en Córdoba solo podría sobrevivir apenas el diez por ciento de los planteles particulares debido a que los ingresos se han desplomado, pues los padres de familia piden descuentos ante a la misma situación, y con el afán de que no se vaya el estudiante los directivos acceden.



Esto ha afectado a las escuelas particulares que deben de continuar haciendo sus pagos normales de empleados, renta y gastos corriente, por lo que están de acuerdo en volver a las aulas con todos los cuidados preventivos para evitar contagios de COVID.



Lily Díaz, directora del Jardín de Niños “Pierre Faure”, explicó que es un tema polémico pero los más beneficiados con la decisión de clases presenciales serán los estudiantes, que ya a casi un año de encierro han presentado diversos problemas emocionales, a causa del encierro, ya que no tienen espacio para sacar el exceso de energía que un niño tiene por naturaleza.



"El regreso a clases en escuelas particulares sería muy bueno tanto para los alumnos como para los padres de familia", consideró.



Señaló que, la importancia de volver a clases radica en abatir el rezago educativo que se ha generado desde la contingencia, ya que muchas madres de familia reconocen que no estar preparados para apoyar a sus hijos a explicarles determinados temas ante la falta de conocimiento lo cual genera a su vez un atraso por ello, piden ya un retorno a las aulas pero con todas las medidas de prevención y bajo la vigilancia estricta de la Secretaría de Educación de Veracruz.