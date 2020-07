Más de dos mil empleos se han perdido en la zona centro de enero a la fecha, reconoció Juan Francisco Castillo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA).



Explicó que se debe a varios factores, pero el más importante es que el gobierno no ha sabido hacer frente a la pandemia.



Ante ello dijo que se vislumbra un panorama "sombrío" y esperan que las autoridades den más de lo que realmente pueden, sentenció Juan Francisco Castillo.



Reconoció que no hay un recuento exacto de cuántas empresas han cerrado en la zona centro, pero detalló que, en diciembre, CANACINTRA representaba un promedio de 10 mil 231 empleos, actualmente no se llegan a los 8 mil 500.



Por ello, enfatizó que el panorama para el segundo semestre del año no es nada alentador.