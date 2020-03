De Estados Unidos depende si coronavirus golpea producción de maíz en México

Hasta el momento, la producción nacional de maíz no prevé impacto en el abastecimiento derivado de la emergencia sanitaria por el COVID -19, afirmó el vicepresidente del Comité Nacional Sistema Producto Maíz, José Ángel Carrera, sin embargo, no se puede afirmar que se mantendrá debido a que se dependen del desarrollo del coronavirus en Estados Unidos.



El productor maicero recordó que México importa anualmente 17 millones de toneladas del grano, lo cual representa casi la mitad del consumo nacional, por lo cual, se el virus impacta más en el país vecino, entonces habría una emergencia.



"El 45 por ciento del consumo nacional de maíz depende principalmente de los Estados Unidos, qué va a pasar en Estados Unidos con el tema del COVID de ello, va a depender ese abasto del maíz, si algo sucediera allá que no lo deseamos, nos veríamos en problemas porque dependería de ello para abastecer o cubrir nuestra demanda".



Señaló que el sector se ha protegido desde los problemas de sequía que se han presentado en el país, por lo cual, la producción no se vería impactada por la emergencia sanitaria.



En este momento, planteó la necesidad de analizar la necesidad de fortalecer la producción nacional porque en los último años se ha permitido cada vez más el ingreso de maíz extranjero.



"De momento no vemos emergencia, la emergencia la hemos tenido en los últimos dos años con la sequías recurrentes y la falta de infraestructura, pero relacionada con el coronavirus no, el riesgo en dónde lo vemos que si algo se saliera de control con nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos y por la razón que fuera, impidiera el flujo de maíz que ya son más de 17 millones de toneladas, los mexicanos veríamos nuestra dura y triste realidad de depender del exterior para abastecernos", dijo.



José Ángel Carrera, anunció que se suspendieron los congresos y entrega de apoyo al sector, como medida preventiva por el coronavirus.



"Producto de la pandemia del COVID-19, hemos decido suspender hasta nuevo aviso el foro que se celebraría este miércoles 18 en la ciudad de Toluca queda pospuesto y también vamos a posponer todas las actividades de la Unión Agrícola de Maíz que hemos realizado en los último meses, como la entrega de incentivos", finalizó.