De Fiscalía dependerá que detenidos por ultrajes no dejen prisión: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aclaró que dependerá de la Fiscalía General del Estado (FGE) evitar que jefes de plaza y demás detenidos por ultrajes a la autoridad sigan en prisión en caso de derogarse dicho delito, adelantando que las estrategias legales que implementen “no se platicarán en público”.En conferencia de prensa, cuestionado sobre las demás imputaciones que podrían hacerles a los presuntos criminales, el Mandatario dejó esto en manos de la Fiscalía a cargo de Verónica Hernández Giadáns.“¿Por que no mejor decir la estrategia legal con la cual vamos a detenerlos y van a mantenerse en prisión los presuntos delincuentes detenidos por ultrajes? Bueno, nada más hay un detalle, las estrategias legales no se platican en público, si no, pues le estás diciendo al otro cómo se tiene que defender”.“Entonces ahí tengo que ser cauto y además pues corresponden plenamente a la Fiscalía, yo podría decir aquí algo pero finalmente quien lo hace es el Fiscal, recuerden que el papel de la Fiscalía es ir tras el presunto delincuente y ponerlo en manos de un Juez. Él tiene que ser la parte acusatoria, el Juez pues determinar culpabilidades o inocencias e imponer la pena”, dijo el Gobernador.García Jiménez reiteró que el papel de la Fiscalía pues es el de acusar, señalar, otorgar pruebas y ponerlas ante el Juez en los diferentes momentos del proceso penal.“Sí, para mí es complicado decirles: ‘pues miren, los que están detenidos, fulano que esta detenido por ultrajes que es un delincuentazo, lo conocemos bien que tenemos todo el historial de qué ha hecho, va a estar ahí porque le vamos a imputar esto y esto y esto…’. Pues ya estamos diciendo que se prepare contra eso”, dijo.Por eso, destacó que aunque tome un año en detener a delincuentes, es mejor mantenerse apegado a derecho.“Es lento, es tardado, nos va a llevar un año en dar con el presunto responsable intelectual, el jefe de plaza pero es mejor porque va, seguro así si dicen me violaron los derechos… todo apegado a derecho”, dijo.