De frente, sin barreras y con humildad se atiende a ciudadanos: Ricardo Ahued

Para dar atención y celeridad a la solución de distintas problemáticas planteadas por la ciudadanía, se realizó una jornada de Audiencias Ciudadanas en el patio central del Palacio Municipal, como un espacio de mayor seguridad para no arriesgar la salud de las personas.El presidente municipal, Ricardo Ahued Bardahuil, dijo que en la administración que encabeza, la atención siempre será sin barreras, de frente, con humildad y carácter, con mucho deseo de servir a la ciudadanía.De acuerdo con el Edil, las principales peticiones se centran en temas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS), la Dirección de Obras Públicas y Seguridad Ciudadana.“Aquí vivo, no le he negado a nadie la audiencia, estoy disponible desde la mañana hasta el anochecer para quien quiera venir”, aseguró.Explicó que posterior a la actual veda con motivo de la consulta sobre la revocación de mandato, se darán a conocer los resultados del proceso de revisión que se ha realizado en todas las áreas del Gobierno Municipal, además de la presentación del Programa Anual de Obras y Servicios 2022.