De ganar Diputación federal, Miguel Castillo entregará resultados a xalapeños

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Diputación federal por el Distrito 8 de Xalapa Rural, Miguel Castillo, se comprometió a regresar a los municipios que conforman esta demarcación a entregar resultados, en caso de ser beneficiado con el triunfo el próximo 6 de junio.



“Quiero regresar a entregar resultados día a día de lo que estamos haciendo pero sobretodo, regreso para estar con la gente, cuando tú estás con la gente y estás en los espacios físicos te sensibilizas a sus causas que son muchas y muy diversas en cada una de las comunidades de cada municipio”, expresó en entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv.



A decir de Miguel Castillo, se necesita trabajar duro en esos tres años que comprende el periodo de los siguientes legisladores de la Cámara Baja del Congreso de la Unión y sentar las bases para lo que viene que es recuperar la grandeza de Veracruz.



Sensible a temas que preocupan a la gente



El candidato dejó en claro que se debe mostrar a los ciudadanos que quienes hoy aspiran a un cargo de elección popular son gente común y corriente y tienen que inspirar confianza para transmitir que pueden trabajar de la mano de la ciudadanía.



Castillo, quien ya fue Presidente Municipal en Alto Lucero, se definió como “una persona con mucha apertura y muy sensible a todos los temas, siempre he tenido ese don, es un don de tener sentimientos, siempre de poder ayudar, no siempre se puede pero siempre que puedo lo hago, siempre estoy abierto a escuchar y a tratar de dejar esa semillita que pueda germinar y dar sombra”.



Dijo que desde que fue Alcalde siempre tuvo el “deseo inmenso de poder ayudar a mi gente”, por lo que presumió tener la experiencia en el Gobierno Municipal, Estatal no sólo de Veracruz, sino de varios Estados y en el Federal.



“Necesitamos cambiar al mundo, necesitamos cambiar a México, necesitamos que Veracruz vuelva a ser lo que era Veracruz”, aseveró al añadir que tiene “la fortuna de hacer muy buen clic con la gente”.



El abanderado de Movimiento Ciudadano señaló que en su recorrido por los 22 municipios que conforman el Distrito 8 de Xalapa Rural, ha encontrado gente molesta porque los diputados federales anteriores, después de pedir el voto y ganar, no regresan.



“Pero todavía hay esperanza y es ahí donde yo los invito, estamos para que las cosas cambien y en eso no podemos decaer, necesitamos tener esperanza, tener fe y luchar por lo que creemos”, refrendó.



El candidato dijo que decidió postularse por Movimiento Ciudadano por decisión propia, alentado de ver lo que el dirigente nacional y exgobernador del Estado, Dante Delgado, hizo por los veracruzanos durante su administración.



Recordó que él fue el que finalmente hizo realidad la carretera Alto Lucero- Xalapa, que se inició con el también exmandatario estatal, Fernando Gutiérrez Barrios.



Y es que refirió que la alianza la tienen con los ciudadanos, porque los ciudadanos son los que van a elegir “y somos los que vamos a gobernar, en caso de ser beneficiado con su voto, a partir del 7 de junio, entonces viene el verdadero cambio, a partir de que seamos autoridad lograremos tener esa unidad, esa unión ciudadana”.



Se compromete a gestionar



Al explicarle a las personas que los parlamentarios no manejan recursos, sino que su principal función es la de legislar a favor de los pueblos y de sus necesidades, adicionó que se abocará “muy fuerte” en el tema de la gestión.



“Gestionar en dos sentidos: el primero para hacer llegar más recursos a los municipios, que son la médula del cambio, son los que están de manera directa con las necesidades y con la ciudadanía y en el otro sentido, ver para que todos los programas sociales le lleguen a la gente en tiempo, forma y completos”.



Por tanto, definió que alentará una pensión para las mujeres veracruzanas de su distrito que hoy no tienen una protección y que dedican su vida entera a la familia, pues a su juicio es justo que tengan seguridad social y una pensión para el retiro.



Además, mencionó que se necesita que los niños tengan acceso a internet gratis, en los espacios públicos, en las escuelas, en los parques, considerando que las clases y las tareas se toman y se hacen en línea derivado de la pandemia de COVID-19.



Otra de sus propuestas legislativas, comentó, es que se logre que haya medicinas para todos en los hospitales y centros de salud del Estado y con el Coronavirus, que se garanticen dosis de la vacuna para toda la población.



“Como diputados federales una de las funciones que nos toca es la asignación de recursos y el tema de salud es un tema que se tiene que ver y se le tiene que inyectar recursos para que haya efectivamente más medicamentos para todos (…) Tendrá que haber más recursos, tendrá que cuidarse que se apliquen como se tienen que aplicar en el tema administrativo”, precisó.



Aseguró que los 22 candidatos a alcaldes por MC, así como “Paquita la Del Barrio”, aspirante por el distrito local de Misantla, son personas con “un buen perfil ciudadano, gente de bien pero sobre todo con mucha humildad para poder acercarse a su gente ahorita a pedirles al voto”.



Trabajará para frenar abstención



El exalcalde de Alto Lucero mencionó que trabajará para evitar el abstencionismo en las urnas el próximo 6 de junio, ya que señaló que su “gran fortaleza” está ahí en esa gente que normalmente no sale a votar, por lo que está tocándole las puertas.



Miguel Castillo expuso que a través de las redes sociales intenta mostrar “una probadita” de lo que va viviendo día a día en las campañas por la Diputación Federal por Xalapa Rural.



“Todo estamos batallando con el tema la pandemia, que afortunadamente todo parece indicar que ya vamos un poquito de salida pero le estamos dando con todo”, dijo una vez más.



Por otra parte, criticó a sus contrincantes que afirman que en las encuestas van a la cabeza de las presencias electorales en esa demarcación, señalando que los ciudadanos todavía no han decidido a quién darles su respaldo.



“Estoy convencido que van a votar por alguien que conozcan, que van a votar por alguien que han visto y que van a votar por alguien sobre todo que les dé un grado de esperanza”, externó.



El candidato de MC por Xalapa rural insistió que desde el Congreso de la Unión “tenemos que hacer una balanza para apoyar las estrategias que esté haciendo bien nuestro Presidente pero sobre todo para cuidar y ver el bien de México, que vaya encaminado”.



Al reafirmar que de obtener la curul en el Congreso de la Unión volverá a los municipios a entregar resultados y luchar junto a sus habitantes por sus causas, sostuvo que un buen político es aquel que cumple no el que sólo promete.



“Y Miguel Castillo ha cumplido y espero que sólo puedan ver aquí todos nuestros votantes porque Miguel Castillo va en serio”, asentó.