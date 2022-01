De haber presupuesto, instalarían en Veracruz 10,825 casillas para revocación

El próximo lunes se instalarán los 20 Consejos Distritales de Veracruz para la preparación, organización y desarrollo de la revocación de mandato, que habrá de efectuarse el 10 de abril de este año.Josué Cervantes Martínez, presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que ya se hicieron recorridos por las secciones electorales donde se ubicarán las casillas.La intención es instalar las 10 mil 825 casillas que se situaron en el pasado proceso electoral concurrente pero dependerá de la disponibilidad presupuestal que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.En ese sentido, expuso que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que el INE debe continuar con la preparación de la Revocación de Mandato pero vinculó a la Secretaría de Hacienda para que se revise la disposición presupuestal del árbitro electoral.Actualmente, el INE dispone de mil 500 millones de pesos y se requiere de 3 mil 800 millones de pesos para el proceso de Revocación de Mandato; si se dispersan los recursos que se requieren es necesario instalar en Veracruz el 100 por ciento de las casillas, de lo contrario, sólo se podrán instalar entre 50 por ciento y 60 por ciento.“Nosotros haríamos votos para contar con los recursos y poder instalar el cien por ciento de las casillas como ocurrió en el pasado proceso electoral, en el país cerca de ciento sesenta y un mil casillas y en Veracruz, diez mil ochocientas veinticinco. Pero, se prevé que si no hay recursos se instalarían en Veracruz entre cincuenta y sesenta por ciento de las casillas pero quiero pensar optimistamente”.Insistió que el número de casillas a instalar dependerá del presupuesto, pues recientemente Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, externó que con los mil 500 millones de pesos se podrán instalar entre 50 mil a 60 mil casillas.Y para instalar el 100 por ciento de las casillas que se utilizaron en el proceso electoral pasado, es decir, 160 mil, se requieren de 3 mil 800 millones de pesos.“No estamos hablando de cualquier cosa, sino de la eventual o posible revocación de mandato de titular del Poder Ejecutivo federal. No podemos hacer un ejercicio que no tenga todos los estándares de calidad. Todos los candados y medidas de seguridad que se aplican en un proceso electoral”.Empero, expuso que si hubiera continuidad en el cargo del Presidente de la República, en caso de que así lo determine la ciudadanía, el escenario sería menos complejo. De hecho, su cargo está para seis años y lo único que haría es culminarlo.“Pero si eventualmente la gente votara de otra manera, eso exigiría que los resultados fueran verificables y confiables. De allí la importancia y necesidad de poder instalar el mayor número posible de casillas y cuidar todas las medidas de seguridad con las que se hace una elección”.