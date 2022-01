De haberlas, denunciarán irregularidades en anterior Ayuntamiento de Xalapa

Ricardo Ahued Bardahuil afirmó que la presentación de denuncias en contra de exfuncionarios de la pasada administración, en caso de detectarse irregularidades en el manejo de los recursos públicos y acciones a su cargo, no es una opción sino una obligación legal que deberá hacer su Gobierno."…No queda como una opción sino como una obligación, si no lo hacemos, tendríamos un delito de omisión y creo que no venimos a eso", dijo el Alcalde, durante conferencia de prensa.En ese sentido, comentó que en su gestión serán responsables y darán el derecho y proceso administrativo y en cada caso se enviará la información al Congreso del Estado y al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) para las posibles sanciones."Lo que tengamos que hacer nosotros de presentar (denuncias), es una obligación de la funcionaria que está a cargo de la Contraloría y el Jurídico, tendríamos que hacerlo, no es opcional", reafirmó.El Munícipe capitalino dijo que la revisión de la documentación entregada por la administración de Hipólito Rodríguez Herrero, se concluyó antes del plazo legal permitido, aunque se ampliarán los plazos para que la Contraloría Municipal cite a comparecer a los exfuncionarios sobre irregularidades o inconsistencias detectadas en este análisis."Podemos ampliarlo hasta un año para que se hagan las revisiones y auditorías, si se requiere en algunos casos se tiene que hacer una auditoría total para que tengamos los datos por el volumen de documentación que gira en Xalapa la administración", concluyó.