De indolente, califican parodia que hace Alcalde de Medellín de Bravo en TikTok

Tras la polémica que desataron los comentarios machistas del senador del partido Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García hacia su esposa Mariana Rodríguez, el alcalde de Medellín de Bravo, Hipólito Deschamps Espino Barros parodió esta delicada situación mediante un video de Tiktok.



Como si se tratara de una situación replicable y digna de homenajear mediante un vídeo de esta red social, el panista imitó a Mariana Rodríguez mientras comía una galleta y respondía los comentarios de Samuel García a través de la plantilla diseñada en esta red social.



Esta parodia ha sido calificada como un acto de indolencia sobre la violencia generalizada contra las mujeres a nivel nacional y mundial.



Al respecto, Arussi Unda, integrante del colectivo feminista “Brujas del Mar”, criticó que el Munícipe medellinense sea indolente ante esta escena que demuestra lo “normalizada” que está la violencia verbal y el sometimiento hacia las mujeres mediante conductas machistas



“Vimos una violencia generalizada por parte de las mujeres sobre todo al verse reflejadas en lo que estaban viendo, en empezar a compartir experiencias que ahora pueden ver de lejos en donde ellas fueron tratadas así o en relaciones muy violentas que empezaron así, reflejadas en la acción de este Senador.



“Entonces sí me arece indolente que un señor (Deschamps Espino Barros) no entienda lo que está viendo. Al parecer ni siquiera leyó las reacciones de las mujeres porque entonces su intento de ganarse un like fácil no le parecería adecuado”, mencionó.



La activista enfatizó que esta clase de violencia verbal en contra de las mujeres, suele escalar a escenas más violentas que pueden acabar con la vida de las afectadas. Por ello lamentó que se tome a burla o parodia esta situación.



“He leído en todas las redes sociales a compañeras diciendo: ‘Yo sé lo que se siente estar en ese lugar, a mí me ha pasado algo similar que lo siguiente que supe es que él ya me estaba encerrando en la casa’ (…) las mujeres sí pudieron ver en ese video muchas cosas y por eso es que no entiendo cómo es que para los hombres es chiste”, agregó.



Arussi Unda consideró que el video en que se observa al senador Samuel García atacar verbalmente a Mariana Rodríguez debe ser una oportunidad para replantear conductas machistas cotidianas ejercidas por los hombres hacia las mujeres y no un motivo de burla para aprovechar el momento y hacer un TikTok en parodia.



“No pido que lo entiendan pero sí por lo menos le rasquen un poquito, lean a las mujeres de su alrededor y comprendan de qué va esto, porque definitivamente eso no está pasando”, dijo.



Cabe destacar que el video del Senador que trascendió a nivel nacional y que se volvió Trending Topic en Twitter fue condenado por grupos feministas de varios Estados de la República Mexicana quienes exigieron un alto a la violencia normalizada en contra de las mujeres, en este caso por parte de un político.



Pese a esto, Deschamps Espino Barros, quien recientemente informó tiene COVID-19, optó por hacer un homenaje de esta escena en donde Samuel García le exige a Mariana Rodríguez no enseñar las piernas y remata diciéndole que "me cansé contigo pa' mi, no pa' que andes enseñando".