De ir a huelga, TELMEX suspendería servicio a 65 mil clientes de Poza Rica

En Poza Rica, TELMEX cuenta con una red de telefonía, servicio de internet y televisión de cable que ofrece a 75 mil clientes, entre estos las empresas que subcontratan las líneas de celular, de no lograrse las negociaciones del contrato colectivo de trabajo con el Sindicato de Telefonistas de México se quedaría incomunicada esta ciudad y el país completo.



El secretario general de la Sección 79, del Sindicato de Trabajadores Telefonistas e México, Iván Magaña Castán, encabezó esta mañana la protesta contra la empresa TELMEX, luego que sus dueños se han negado a atender clausulas para la revisión del contrato laboral, ya que la queja principal que argumentan es el pasivo laboral.



Al menos en esta región son 450 trabajadores, activos y jubilados, de un total de 60 mil nacional y para el corporativo TELMEX son un lastre, ya que se deben pagar prestaciones y se requiere una revisión económica, por eso pretenden modificar el contrato colectivo, en el artículo 169.



Lo que no contemplan, es que, pese a que hoy se esperaba el estallamiento a huelga, no se suspendieron servicios pero si no hay un arreglo con esta empresa, se afectaría a más de 75 mil líneas de servicio telefónico tan sólo para esta región y de estos clientes, dijo que otras empresas de telefonía dependen de la red de esta empresa nacional por la gran cobertura de fibra óptica con la que se cuenta y se tiene un liderazgo.



La huelga, a decir del dirigente sindical, sería inconveniente para la empresa porque el proceso se podría tomar de manera indefinida para lograr una negociación.



Finalmente, los Telefonistas de México se mantienen en negociaciones con la directiva de TELMEX, se logró el acuerdo de aplazar las mesas de diálogo, al menos dos semanas y de esto finalmente se debe lograr un acuerdo final o bien, estallamiento de huelga de esta fuerza laboral, quien técnicamente tiene en sus manos la comunicación en la era digital de todo el país.