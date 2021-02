De la Reguera, en contra de que legisladores y políticos busquen “saltar” a otro cargo

La precandidata por el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) a la alcaldía de Boca del Río, Dulce María de la Reguera Gómez, “La Nena”, criticó a quienes solicitaron licencia para buscar otro cargo de elección en este proceso electoral, por lo que exhortó a que se eviten este tipo de prácticas.



Durante entrevista, la madre de la actriz veracruzana Ana de la Reguera, se dijo confiada del respaldo que ha recibido de la militancia morenista, por lo que espera ser favorecida en la encuesta para decidir quién será abanderado/a de su partido.



En este sentido, dijo que durante el periodo de precampaña se encontró con “unos verdaderos soldados” y una militancia “totalmente profesional”, que la recibió con aplausos en todos los lugares que recorrió.



Al respecto, dejó en claro que ella no es parte de la “farándula”, aunque puntualizó que no tiene nada de malo que los actores, actrices o cantantes, hagan valer su derecho a participar.



A decir de Nena de la Reguera, ella es empresaria y reconoció ser “influencer”, además de que bromeó con ser “masona” (amante de los antojitos de masa, como picadas, empanadas), por lo que destacó la apertura que tiene MORENA a permitir que cualquier militante, de cualquier actividad, pueda participar para conseguir una candidatura. “Todos podemos, todos tenemos ese derecho”.



No obstante, criticó a los políticos y legisladores que solicitaron licencia para contender por un nuevo puesto público y que en caso de no lograrlo, se regresan a su cargo original para seguir viviendo del erario.



“Que se decidan. Si yo creo que voy a estar, si llego a ser presidenta municipal de Boca del Río, (será) hasta que termine. No porque me proponga, es cumplir con lo que prometes, es parte de la palabra”, aseveró la empresaria.



La precandidata morenista calificó esta práctica recurrente en época electoral como “un relajo”, “antiprofesional” y “antipolítico”.



Al cuestionarla sobre las rupturas al interior del Movimiento derivadas de la salida del secretario general Gonzalo Vicencio Flores, sostuvo que hay diferentes grupos y cada uno tiene una opinión, por lo que a su parecer se requiere del consenso.



Por otro lado, dijo no conocer personalmente al candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Manuel de Unanue Abascal, aunque lo definió como un “hombre muy profesional” y se comprometió a llevar una campaña sin descalificaciones, ya que dijo ser una mujer de “amor y paz”.



Por otra parte, destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador le está dando oportunidades a las mujeres porque sabe que pueden aportar grandes ideas.



“Si llego a quedar, ojalá que así sea, sé que voy a ayudar y voy a cambiar a los dos Bocas que existen (…) estoy segura que voy a lograr que sea un Boca del Río mucho más parejo, donde todos vivamos mejor, me gusta la justicia, me chocan los racismos, que haya de ‘primera’ y de ‘segunda’”, aseguró finalmente “La Nena”.



Cabe recordar que De la Reguera Gómez enfrenta a otro contendiente a la Alcaldía boqueña, por lo se someterán a una encuesta para saber quién de los dos abanderará al partido en ese municipio, de cara a los comicios del 6 de junio.