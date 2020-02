De la tarea académica

En homenaje a la Constitución Política de México

El hecho es que el pasado fin de semana, en la Universidad de Xalapa, como mediador del aprendizaje, iniciamos un curso que lleva por título “Derechos Humanos en el Sistema Penal Acusatorio y Oral”. La consigna es saber ser un profesional respetuoso de los derechos humanos. La competencia jurídica a movilizar sería comprometerse con los derechos humanos y con el Estado de Derecho.El tema no podía tener mayor actualidad dentro de la docencia y también dentro de la agenda periodística de nuestro país, cuando crece el rumor sobre una contra reforma constitucional en materia penal. Por ello, decidimos proponer a los estudiantes un proyecto formativo que guardara alguna analogía con un proyecto de investigación para que ellos fuesen los protagonistas de su aprendizaje.Iniciamos dicha propuesta presentando dos fenómenos de interés que pueden ser aprendidos mediante conceptos y registros de datos. Nos referimos a la Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública de 2008, en México; y, la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011, también ocurrida en nuestro país. Pronto nos percatamos de que el objeto de indagación son las implicaciones de la segunda Reforma (2011) respecto de la primera Reforma (2008).La pregunta central que servirá como acicate a la investigación es la siguiente: ¿Cómo actuar en el proceso penal acusatorio y oral con perspectiva de derechos humanos? Por supuesto, en el contexto de una opinión periodística, se tiene que matizar la cuestión: ¿Cómo deben actuar los operadores del sistema de justicia penal (los fiscales, los abogados defensores, los asesores de las víctimas y los jueces), dentro de un proceso penal acusatorio y oral, con perspectiva de derechos humanos?A sabiendas de que el método técnico-jurídico principia con una fase de conceptualización, también reclamada en un proyecto de investigación, identificamos cinco conceptos involucrados, a saber: 1) la supremacía constitucional; 2) el contexto (los antecedentes, alguna teoría o doctrina jurídica, el control de la convencionalidad y las obligaciones del Estado); 3) el bloque de derechos (la cláusula de recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los Tratados Internacionales y la jurisdicción internacional); 4) los principios (pro persona, progresividad, universalidad, interdependencia e indivisibilidad); y, 5) las implicaciones (ámbito legislativo, ámbito ejecutivo y ámbito jurisdiccional). Todo esto presentado dentro de un mapa conceptual.Nos dimos cuenta, sin embargo, de que los alumnos se encontraban atribulados a estas alturas de la presentación, por algo que llamaron “formalismo”, no en el estudio propuesto, sino ante todo y, sobre todo, en los procesos judiciales de la realidad social. Lo cual, por una parte, nos hizo recordar aquel libro de Michel Foucault titulado “La verdad y las formas jurídicas” y, por otra parte, la distinción formulada por el historiador Harold J. Berman entre el derecho en los libros y el derecho en la acción. Se manifestó la necesidad de pasar de una Constitución del Estado en sentido “formal” a otra “material” (o real) para poder afirmar el Estado Constitucional de Derecho.Los registros materiales de la investigación se efectuarán a partir de los siguientes instrumentos jurídicos: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución Política de México y el Código Nacional de Procedimientos Penales.Después de la discusión sobre las cosas planteadas, avanzamos hacia la segunda etapa del método técnico-jurídico. Esto es, pasamos a la fase de la dogmatización, la cual se expresa en principios. Deteniéndonos, de modo muy general, en el principio pro persona. La última fase del método técnico-jurídico, método que, en esta ocasión, utilizamos como herramienta para diseñar el bosquejo de un proyecto de investigación, la abordamos a la partir de la siguiente duda metódica:¿La recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, acaso no implica el final de la supremacía constitucional en nuestro país? Había que adoptar una posición, pues de otro modo, al final del estudio, sería imposible hacer una proposición (pro posición) o tesis. Entonces nos adherimos a la opinión de aquellos que consideran al constitucionalismo contemporáneo en permanente evolución.A partir de aquí, consideramos que la Constitución se asemeja, en todo caso, a un centro de convergencia en unidad, cuya supremacía reside, por un lado, en que es la norma que identifica las fuentes productoras de normas y, por el otro, en que encuadra los contenidos normativos que integran el orden jurídico nacional. En ese sentido, el bloque de derechos y el control de convencionalidad no implican el fin de la supremacía de la Constitución mexicana, simplemente la dotan de un nuevo significado.Quizás algún despistado considere que olvidamos el proceso penal acusatorio y oral, ya que su despiste le impide percatarse de que desde el 2008 (y en opinión de algunos conspicuos juristas, desde el 5 de febrero de 1917) existe un derecho constitucional penal. Esto es, los principios penales están en la Constitución Política de México. También, la verdad de las cosas sobre el proceso penal acusatorio y oral, se debe descubrir y revelar a partir de nuestra Ley Suprema.Igualmente, la cláusula de recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos implica observar que los tratados internacionales en la materia, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana de Derechos Humanos, contienen en su texto la fuerza directiva de los dogmas o principios penales y las líneas maestras del diseño del proceso penal acusatorio y oral.Expresado en otro giro, la Constitución Política de México sienta las bases para la construcción del proceso penal acusatorio y oral, con la legítima aspiración de constituir la expresión de los derechos fundamentales. Puesto que el principio de interpretación conforme constituye un método de interpretación que sirve para garantizar que, a pesar de la ampliación de la materia constitucional, siga existiendo coherencia normativa, se optó por enmarcar nuestra indagación con la teoría expuesta por Manuel Atienza en su libro Las razones del Derecho. Teorías de la argumentación jurídica.