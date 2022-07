De los detenidos por “cobrar piso”, sólo uno es policía activo, informa Alcaldía de Coatza

El Gobierno de Coatzacoalcos aclaró que uno de los policías municipales detenidos por presunta extorsión y robo de vehículo no forma parte de la corporación desde junio; mientras que el segundo sí está activo pero fue dejado en libertad tras las acusaciones en su contra.Especificó que el señalado, Rosemberg “N”, el día 28 de junio pasado compareció ante la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Municipal de Coatzacoalcos por contar con una carpeta de investigación de la Unidad de Asuntos Internos en su contra, derivado de una queja ciudadana, por lo que desde esa fecha fue separado de la corporación.En cuanto al policía Alexis, afirmó que es un policía mismo que, a pesar de lo que se publicó (incluyendo su confesión), fue puesto en libertad por la corporación que lo detuvo.En un comunicado, se señaló que ambos elementos, desde el inicio de la presente administración fueron concentrados a base nido y no realizaban actividades en calle, toda vez que no cuentan con la Licencia Oficial Colectiva, por lo que sus actividades eran al interior de las instalaciones.Se detalló que apenas el 16 de mayo se giró un oficio a la Fiscalía Regional Zona Sur, donde se solicitó su intervención para que se agilicen las investigaciones que se actúan en las siguientes carpetas de investigación en contra de policías municipales: UIPJ/DXXI/F3/2785/2020, CTZ/DXXI/F11/2102/2021, UIPJ/DXXI/F9/1210/2021, UIPJ/DXXI/1010/2021/F3ESP, esto derivado de una revisión de expedientes con que cuenta la corporación municipal.Además, este año se han abierto las carpetas de investigación: CTZ/DXXI/F9/284/2022, CTZ/DXXI/F3/272/2022, CTZ/DXXI/F2/478/2022, CTZ/DXXI/FEMUJ/F1/464/2022 y CTZ/DXXI/F5/981/2022."Cabe señalar que las carpetas de investigación siguen abiertas y en espera de que la autoridad correspondiente culmine con sus diligencias ministeriales y emita su resolución"."Es por ello que informamos a la ciudadanía, que esta administración no encubre a nadie, incluso se ha alzado la voz en diversos foros donde se reúnen las autoridades encargadas de la seguridad y de administración de la justicia, para que se cumpla a cabalidad con la ley, conforme a derecho y los responsables sean puestos a disposición de la autoridad correspondiente, esta administración siempre estará del lado de las víctimas, como es el caso de la menor de edad que presuntamente sufrió abuso de un miembro de la Policía Municipal, donde como resultado, éste fue detenido y actualmente sujeto a proceso" (sic.)Cabe recordar que el miércoles 6 de este mes, dos hombres fueron detenidos por elementos de la policía estatal tras una persecución que en ese momento fueron identificados como policías que dijeron dedicarse al cobro de piso a restaurantes y bares de la ciudad. Además, el vehículo en que viajaban tenía reporte de robo.