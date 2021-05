De manera sorpresiva, trato hacia el sector LGBTTTI es menos agresivo en la sierra

A pesar de que el machismo está más arraigado en la región serrana, el trato hacia los miembros del sector LGBTTTI no es tan agresivo como en la zona urbana, indicó Carolina Vázquez Déctor, presidenta del Colectivo Igualdad Orizaba.



Mencionó que esta agrupación tiene trabajo en la zona montañosa de Zongolica, pues han hecho colectas de ropa y juguetes que llevan a ese lugar y el trato hacia ellos siempre ha sido de respeto.



Incluso, agregó, en casi siete años de trabajo que se tienen en la zona centro desde que se conformó el Colectivo, no han tenido quejas de algún integrante del sector LGBTTTI por hostigamiento o agresiones.



Reconoció que no se puede descartar que exista algún caso y al menos por lo que saben es que los integrantes del sector LGBTTTI reciben un trato respetuoso de su comunidad, lo que muchas veces no ocurre en la ciudad.



Agregó que, no obstante, el Colectivo sigue su trabajo con miras a que este sector logre la inclusión que merece en la sociedad, aunque en este aspecto sí se considera que ha habido una mejoría.