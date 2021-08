De mil 700 reportados desaparecidos en 2021, 300 siguen como no localizados

La encargada de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV), Brenda Cerón Chagoya, dio a conocer que de las mil 700 personas reportadas como desaparecidas en el Estado, en lo que va del 2021, 300 siguen en calidad de no localizadas.



“El corte es de aproximadamente mil 700 personas en lo que va del año pero versus mil 400 personas localizadas con vida y entonces hay 300 que todavía siguen sin localizar. Pero todo esto va avanzando; tenemos que ir trabajando de la mano con la investigación”, expresó previo a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.



Dijo que este alto número de reportes se debe a que con la modificación a la ley, la CEBV atiende todo tipo de búsquedas, como casos donde se tiene a la persona perdida pero se desconoce dónde está su familia, como adultos mayores con pérdida de memoria.



“Tenemos también la búsqueda de las personas que terminan en una no localización, es decir, nos sabíamos o perdieron comunicación con alguien pero en el inter la familia puso un reporte y nosotros nos dimos a la tarea de hacer la búsqueda remota, inmediata. Se dio con la localización y estas personas también forman parte de estos reportes”, aseguró Cerón Chagoya.



Sin precisar la disminución, afirmó que comparado con el 2020, este año han recibido menos reportes de personas sin localizar, siendo las zonas centro y sur del Estado los focos rojos.



“Estas personas entran entre las posibles carpetas de investigación que se están trabajando en la Fiscalía”, indicó al revelar que el 47 por ciento aproximadamente de las personas desaparecidas que se tienen en la base de datos son mujeres y que el 22 por ciento de las mujeres localizadas son menores de edad.



Expuso que son distintos motivos de las no localizaciones, yendo desde ausencias voluntarias, hasta posible captación por redes sociales, además de dos casos de presunta trata de personas en norte del Estado en 2020, que fueron canalizadas a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que determine si efectivamente se trató de este delito.



La encargada de la CEB sostuvo que en 2021 recibieron un presupuesto de 21 millones de pesos, recurso que calificó como suficiente para las tareas que desarrolla esta dependencia del Gobierno de Veracruz.



Sin cuerpos hallados en Estancia Garnica



Por otro lado, dijo que la búsqueda de cuerpos en la Estancia Garnica, perteneciente al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), se encuentra activa aunque pausada por las inclemencias del tiempo del paso del huracán Grace por la Capital del Estado.



Además, afirmó que hasta el momento no han localizado restos ni en sus edificios, ni en su terreno, quedando pendientes las áreas verdes.



“En aproximadamente dos semanas creo que estaremos regresando. Hasta el momento se han descartado la mayoría de las áreas, estamos ya en la parte de las áreas verdes pero todo lo que es referente a edificios ya se descartó, ya se le pasó el reporte al IPE para que puedan ellos continuar con las actividades que estaban realizando allí”, agregó.



Finalmente, dijo que hay lugares en la ciudad donde las familias de desaparecidos tienen interés en buscarlos “y nosotros vamos descartando, tenemos que ir avanzando en muchos lugares, unos que están bajo resguardo de las autoridades ministeriales y que tenemos que solicitar (permiso). Incluso en predios que tienen dueños y por seguridad de las familias no podemos dar los nombres”.