De mil investigaciones por desaparición en 2019, apenas hay un proceso penal

En 2019, el primer año del gobierno de Cuitláhuac García, se abrieron un total de mil 49 carpetas de investigación por desapariciones. De estas, sólo se obtuvo un auto de vinculación a proceso penal que llegó a su etapa intermedia.



Cabe recordar que durante el periodo del fiscal separado del cargo, Jorge Winckler Ortiz, este tipo de datos se habían mantenido como reservados.



No obstante, tras la llegada de Verónica Hernández Giadáns, se confirmó dicha estadística por proveniente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas.



De las mil 49 carpetas de investigación 399 se determinaron y 650 se encuentran en trámite.



Durante el año pasado se determinaron 17 investigaciones ministeriales, en 12 el no ejercicio de la acción penal y en 5 incompetencias.



De acuerdo con datos del organismo determinaron 520 carpetas de investigación iniciadas en años anteriores e incluyendo las iniciadas en el 2019.



De estas en 2 hubo ejercicios de la acción penal; en 451 se determinó el no ejercicio de la acción penal, hubo 2 abstenciones de investigar, 2 acumulaciones y 63 incompetencias



En cuanto a mandamientos judiciales, en 2019 se solicitaron 10, consistentes en órdenes de aprehensión, las cuales 3 han sido ejecutadas y 7 están vigentes.



Finalmente se iniciaron 5 exhortos y 23 colaboraciones, 21 colaboraciones se remitieron a la autoridad correspondiente debidamente desahogadas y se realizaron 9 operativos de búsqueda en lugares en donde se sospecha la existencia de fosas clandestinas.