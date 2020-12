De no pagar aguinaldo, universidades públicas pararían clases virtuales en enero

Enrique Levet Gorozpe, integrante de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), advirtió que universidades públicas del país podrían no regresar a clases virtuales en enero próximo, esto ante la falta de pago de aguinaldos y quincenas.



El entrevistado puntualizó que son más de 50 mil trabajadores, entre académicos y administrativos, a quienes les deben parte de sus prestaciones laborales de fin de año y sus quincenas.



Levet Gorozpe explicó que las universidades en donde no se han pagado las prestaciones y salarios de la presente quincena y en donde en algunos casos les enviaron avisos de que no pagarán, son las ubicadas en Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Morelos y Colima y por ello, el resto de las universidades públicas se solidarizarán hasta que se cumpla con el pago de los adeudos al gremio magisterial.



"La determinación final es que en enero no iniciaríamos actividades virtuales en ninguna universidad si no cobraron oportunamente sus salarios y sus prestaciones de fin de año los compañeros que están en ese problema, que son alrededor de 50 mil", dijo.



El líder sindical dijo que se determinó esta medida, luego de que en este momento no se puede tomar ninguna acción que permitiera llamar la atención de las autoridades federales, sobre todo de la Secretaría de Hacienda.



También se acordó integrar a la asamblea a autoridades de la Secretaría de Educación Pública, de Hacienda, de Gobernación y de la Función Pública para llegar a una solución integral.



De igual forma, buscarán tener reuniones con diputados federales para lograr incidir en el proyecto de presupuesto del 2021 y definir una agenda que permita desde el inicio del año mejorar las condiciones financieras de las universidades.