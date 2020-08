De nuevo, faltan medicamentos para cáncer en Torre Pediátrica de Veracruz

Padres y madres de niños enfermos de cáncer que reciben tratamiento en la Torre Pediátrica de la ciudad de Veracruz, denunciaron que llevan más de 10 días sin medicamentos en el nosocomio.



En entrevista, la madre de un menor de edad, que prefirió omitir su nombre, explicó que el área de compra de medicamentos les informó que no hay fecha para el abastecimiento, faltando fármacos para quimioterapias, como Etopósido.



Personal del hospital sólo les informa que cuando haya medicamentos “les van a llamar”.



"La señorita de compras me dijo que tiene tiempo que le dijo a los doctores que no hay y que no lo va a conseguir ahorita, no sé cuando, mi hijo se quedó hasta el jueves y lo dieron de alta, dijeron que probablemente el lunes y nada, ayer a mi hijo y a 8 niños más les tocaron quimios y no hay etopósidos, de hecho hoy sigue sin haber".



“Fuimos a ver al doctor Raúl López Mendoza, que es el encargado de la Torre y el señor comenta que ayer apenas se iba enterando que no había, cuando ya tenido 10 días el hospital sin etopósidos”, dijo.



La mujer lamentó que persista el desabasto, ya que se retrasa la recuperación de los pequeños enfermos de cáncer, además de que provoca recaídas.



La entrevistada insistió en que esta situación es muy preocupante pues recordó que las vidas de sus hijos "penden de un hilo" al no tener medicamentos para combatir esta enfermedad.



