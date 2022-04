De nuevo, habitantes de Nogales padecen falta de agua

Pobladores del municipio de Nogales, de nueva cuenta están sufriendo por el desabasto de agua potable; los afectados son cientos de hogares.De acuerdo a lo informado por los quejosos la calle Azueta, la Unidad Habitacional Ostotipac, Siglo XXI, no tienen agua de nueva cuenta, pues durante la semana casi no cayó.Indicaron que en la zona de La Carbonera hay muy poca presión, por lo cual el Ayuntamiento está proporcionando servicio de pipas con agua de forma gratuita, a quien lo requiera, sin embargo se dijeron hartos de esta situación.Tan sólo en la colonia Ostotipac, son alrededor de 200 familias las que han sufrido por la falta del líquido, incluso aseguraron que aunque llega, no sube a los tinacos por lo cual deben guardar en recipientes pero no son suficientes."Según la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, arregló la bomba, pero no quedó, o quizá se volvió a tronar, pero el problema es que seguimos sufriendo y ahora con esto del coronavirus debemos lavarnos las manos", indicó Joel Hernández poblador afectado.