De perder juicio, Alcaldía de Coatzacoalcos tendría que devolver $120 millones a sindicato

El Ayuntamiento de Coatzacoalcos tendría que devolver 120 millones de pesos al Sindicato Único de Empleados Municipales (SUEM) por retención de salarios, pago de aguinaldos, vacaciones e incremento salarial, informó el secretario general del SUEM Gersaín Hidalgo Cruz.



Destacó que para el mes de marzo del próximo año el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje deberá emitir un fallo.



"Es una desgracia financiera que le va a caer a Coatzacoalcos en las arcas del Ayuntamiento, tengo la seguridad y certeza que en marzo tendrá que pagar el incremento salarial y retroactivo 2020 y en junio el retroactivo e incremento de 2021", sostuvo el líder sindical.



Dijo que desde febrero de 2018 les retuvieron el salario a los empleados del SUEM pese a que es un derecho marcado en las condiciones generales de trabajo.



Gersaín explicó que de febrero de 2018 a septiembre de 2020, se acumuló una deuda de 70 millones de pesos por retención de salario, y seguirá aumentando, es decir, para marzo de 2021, sería de 90 millones.



Agregó que, sin contar prestaciones como aguinaldos, vacaciones e incremento salarial, la cifra alcanzaría los 120 millones.



Hidalgo Cruz sostuvo que el alcalde Víctor Carranza Rosaldo nunca dialogó con el SUEM, "lo he invitado a dialogar y nunca ha querido y las consecuencias legales son muy claras porque tendrán que pagar en algún momento", sentenció



También están pendientes la entrega de 149 bases y 100 fijas, retenidas desde 2018.



Por último, pidió al Gobierno Municipal reflexionar porque a la administración le ha faltado un líder que guíe las arcas, "no hay quién nos gobierne en Coatzacoalcos; engañaron a la gente de no robar y no mentir, se traicionaron a ellos mismos".