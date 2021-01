De qué sirven ahorros si la 4T en Veracruz sigue pidiendo créditos, cuestionan

El Gobierno de Veracruz debe especificar el uso del nuevo crédito que solicitará , consideró el integrante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Fernando Arana Watty.El también presidente de la Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas (CANAGRAF) explicó que la administración igual requiere aclarar si el monto consistirá en un "adelanto" de participaciones o un pasivo.Recientemente, cabe señalar, la Secretaría de Finanzas y Planeación confirmó que se requerirá un adelanto del Fondo de Infraestructura Social para los Estados (FISE) por mil 100 millones de pesos para llevar a cabo obras de infraestructura social, principalmente en zonas marginadas de la entidad.“Si es un crédito, ¿de qué sirve que todo el año pasado haya habido ahorros en las adquisiciones y demás?”, cuestionó Arana Watty.Observó que los ahorros en el Gobierno evidencian un mejor rendimiento de los recursos y se puede aplicar en otros rubros.“Si fuera un adelanto, ¿para qué se adelantó y qué se va a hacer con ese dinero? Ojalá no se use para campañas”, dijo.En ese sentido, pidió que el Gobierno dé la información completa y observó que en caso de un adelanto, "¿qué se va a dejar de hacer en un futuro?"."En qué se va a invertir, porque no está especificado qué es y un crédito es seguirse endeudando".Arana Watty recalcó que pese a las economías y el factoraje, el flujo de pago a proveedores del Gobierno continúa lento."Ha habido a cuentagotas, lo que se había platicado, lo que se había quedado y lo que está autorizado por Banorte no está al cien, se supone que se siguen revisando pero ya llevan varias revisadas".